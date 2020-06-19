20+ человек, которые каждый день открывают мир заново
Каждый день таит в себе мелкие и глобальные сюрпризы: сначала узнаешь, что Том был другом Джерри, а египетские пирамиды находятся практически рядом с городом, а потом видишь рентген черепахи и птиц с вьющимися перьями. И все благодаря людям, которые не устают выискивать новые диковинки в этом мире и делиться ими со всем интернетом.
Мы в AdMe.ru благодарны каждому, кто в очередной раз дал нам повод воскликнуть: «Вот это да!»
Драко на Святочном балу был одет в это, а нам его не показали?!
Вот почему так важно выбрать что-то эффектное
Это рентген черепахи. Да, она вынашивает яйца
Сложно быть волшебником
А ведь в голове была совсем другая картинка
В детстве все воспринималось совсем по-другому
Секрет в том, что у них не было интернета
Теперь эта песня никогда не будет звучать по-прежнему!
«Сегодня узнал, что все эти „цветочки“ в воде из „Спанч Боба“ — это нефтяные пятна»
© CahayaSakinah_ / Twitter © dennisflarsen / Pixabay © SpongeBob SquarePants / Nickelodeon Animation Studio
Некоторые в школе даже рисовали эти зоны, чтобы запомнить
«Я посмотрел документальный фильм о пингвинах 7 лет назад и с тех пор думаю об этом факте каждый день»
«У всех пингвинов есть криминальные наклонности».
Может, Шерлок просто не договаривает?
В некоторых сценах «Первого мстителя» Скарлетт Йоханссон снималась в одиночку, так как остальные члены команды рисовались с помощью компьютерной графики
Видимо, барменов с плохой памятью просто не берут на работу
Из-за урана гиалитовый опал светится ярко-зеленым светом при воздействии ультрафиолета
Теперь можно писать сиквел
А если раньше не задумывались, то теперь не сможете забыть
Белки иногда выглядят как супергерои после невероятного приземления
Одна из легенд о том, как появились чипсы
Оказывается, у птиц могут быть вьющиеся крылья
Выходит, это наша вина
А какие вы совершали необычные открытия, после которых хотелось бежать и дополнять школьные учебники?