20+ человек, которые каждый день открывают мир заново

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Каждый день таит в себе мелкие и глобальные сюрпризы: сначала узнаешь, что Том был другом Джерри, а египетские пирамиды находятся практически рядом с городом, а потом видишь рентген черепахи и птиц с вьющимися перьями. И все благодаря людям, которые не устают выискивать новые диковинки в этом мире и делиться ими со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru благодарны каждому, кто в очередной раз дал нам повод воскликнуть: «Вот это да!»

Драко на Святочном балу был одет в это, а нам его не показали?!

Вот почему так важно выбрать что-то эффектное

Это рентген черепахи. Да, она вынашивает яйца

Сложно быть волшебником

А ведь в голове была совсем другая картинка

В детстве все воспринималось совсем по-другому

Секрет в том, что у них не было интернета

Теперь эта песня никогда не будет звучать по-прежнему!

«Сегодня узнал, что все эти „цветочки“ в воде из „Спанч Боба“ — это нефтяные пятна»

Некоторые в школе даже рисовали эти зоны, чтобы запомнить

«Я посмотрел документальный фильм о пингвинах 7 лет назад и с тех пор думаю об этом факте каждый день»

«У всех пингвинов есть криминальные наклонности».

Может, Шерлок просто не договаривает?

В некоторых сценах «Первого мстителя» Скарлетт Йоханссон снималась в одиночку, так как остальные члены команды рисовались с помощью компьютерной графики

Видимо, барменов с плохой памятью просто не берут на работу

Из-за урана гиалитовый опал светится ярко-зеленым светом при воздействии ультрафиолета

Теперь можно писать сиквел

А если раньше не задумывались, то теперь не сможете забыть

Белки иногда выглядят как супергерои после невероятного приземления

Одна из легенд о том, как появились чипсы

Оказывается, у птиц могут быть вьющиеся крылья

Выходит, это наша вина