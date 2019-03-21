20+ человек, которые иронией превращают свои провалы в хиты

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Способность посмеяться над своими недостатками и поражениями — дар, которым наделены далеко не все. Многие, увидев себя на школьной фотографии без бровей, весь день проведя в разных ботинках или осознав, что производят ужасное первое впечатление, ушли бы в себя или же проплакали весь вечер в подушку. Но только не герои этой подборки.

Мы в AdMe.ru постарались отыскать на просторах интернета здоровую самоиронию, и вот самые впечатляющие ее примеры.

Главное — найти повод для знакомства

«Ищу парня, который станет для меня правой рукой».

Когда поймал удачу за хвост, но она вывернулась

«Я музыкальный директор. Провел весь день на концерте. Заметил это, только когда вернулся домой»

Когда почувствовала себя тягачом, а хочется быть легкой, элегантной спортивной машиной

«Главный урок моего детства — никогда не пытаться выбрить себе брови»

Зато в любом месте будешь чувствовать себя как дома

Люди: «Когда я впервые встретил тебя, то подумал, что ты стерва». Я: «Это почему?!»

Когда не можешь похвастаться ничем, кроме отличного чувства юмора

«Можно мне как-нибудь отправиться в прошлое и вмазать себе за это?»

«Это я 10 лет назад. Я не умел играть на гитаре. Фото сделано в гостиной моей бабушки»

Тот момент, когда понимаешь, что хорошие весы — это нераспакованные весы

126,4 фунта = 57,33 кг.

Кажется, для этой девушки колесо фортуны крутится в другую сторону

«Вот что было внутри моей печеньки с предсказанием»

«Некоторые печеньки с предсказаниями ничего не предсказывают».

«Интересно, что будет, если я попытаюсь заснять этот костер с моего коптера»

Когда еще в школе стал королем самоиронии

«Если Земля плоская, то объясните, почему же моя жизнь катится по наклонной?»

Футболка настоящей кошатницы

«Когда я умру — кошки получат все».

Если не можешь похвастаться кубиками на животе, но хочешь выделиться

«В 2009-м в средней школе я вступила в эмо-фазу»

Лучше поздно, чем никогда

Ну хоть занимается любимым делом

Когда уже признаешь свои недостатки, но еще не готов что-либо менять