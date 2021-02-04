20+ человек, которым хватило смелости рассказать главную тайну о своей работе

Друг моей семьи работал в шоу Беара Гриллса «Выжить любой ценой». Он бывший десантник и перед съемкой каждого эпизода встречался с Гриллсом, выяснял, что именно тот намерен делать и где, а потом со своей командой выезжал на место и проверял, возможно ли это в принципе. Через некоторое время они возвращались и сообщали компании, насколько это опасно, дорого и обоснованно. У этого парня есть масса историй типа «ну мы нашли пещеру для ночевки, но там уже жил медведь, ха-ха». © Plagueofzombies / Reddit

Много лет назад я работал юристом в реалити-шоу. Они уволили меня после того, как я сказал, что участники должны давать письменное согласие на съемку в программе. Мне ответили, что это невозможно и в любом случае половина участников — странные люди и им ничего подписывать нельзя. © purrcthrowa / Reddit