20+ человек, которым хватило смелости рассказать главную тайну о своей работе
Практически в любой профессии есть свои секреты, о которых люди со стороны даже не догадываются. Зачастую эти тайны совершенно безобидны. Но иногда человек приходит домой после первого рабочего дня и, например, говорит: «Я больше никогда не буду покупать дорогие чипсы».
В AdMe.ru любят знать все обо всем, поэтому мы нашли людей, поделившихся своими профессиональными секретами, но теперь с подозрением смотрим на салаты с курицей. А в бонусе — самая страшная тайна библиотекарей!
-
Я работала массажисткой в частной клинике, и ко мне часто приходили пациентки с синяками после антицеллюлитного массажа. Проблема в том, что, когда я училась, нам перво-наперво вбили в голову, что удалить целлюлит с помощью массажа невозможно. Максимум, чего можно добиться, — это временная видимость отсутствия целлюлита. Но как же быть с людьми, которым помог такой массаж? Я много разговаривала с ними и поняла, что параллельно с массажем они работали над своими пищевыми привычками, пили больше воды и много гуляли. © Anonymous / Quora
-
Я несколько лет работал поваром в стейк-хаусе, и за это время порции изрядно уменьшились, а цены выросли. А килограммовая порция кабаньих ребрышек никогда не весила больше 750 г — в противном случае экономика ресторана бы рухнула. © Anonymous / Quora
-
В одном сетевом магазине (назовем его магазин N) шутили, что «курица обрела 3-ю жизнь»: сначала это была охлажденка, затем — заморозка, а потом она отправлялась в цех готовой продукции на всякие салаты и пирожки. © ДжонДоу / AdMe
-
Друг моей семьи работал в шоу Беара Гриллса «Выжить любой ценой». Он бывший десантник и перед съемкой каждого эпизода встречался с Гриллсом, выяснял, что именно тот намерен делать и где, а потом со своей командой выезжал на место и проверял, возможно ли это в принципе. Через некоторое время они возвращались и сообщали компании, насколько это опасно, дорого и обоснованно. У этого парня есть масса историй типа «ну мы нашли пещеру для ночевки, но там уже жил медведь, ха-ха». © Plagueofzombies / Reddit
-
Много лет назад я работал юристом в реалити-шоу. Они уволили меня после того, как я сказал, что участники должны давать письменное согласие на съемку в программе. Мне ответили, что это невозможно и в любом случае половина участников — странные люди и им ничего подписывать нельзя. © purrcthrowa / Reddit
-
Вы когда-нибудь начинали заполнять форму на каком-нибудь сайте, а потом передумывали нажимать на кнопку «Отправить»? Номер карточки или паспорта, фамилия, адрес — что-нибудь в этом духе? Плохие новости: многие компании собирают информацию в режиме реального времени, и, как только вы что-то вводите, эти данные попадают на сервер. А кнопка «Отправить» просто переход к следующему шагу. © phpdevster / Reddit
-
Я работаю в большом магазине, и в конце каждой недели, когда есть распродажа, мы следим, чтобы полки с акционными товарами были практически пустыми. Это выглядит, как будто мы все распродали, но на самом деле у нас на складе еще целые залежи. Но покупатели думают, что товар кончается, так что надо поторопиться. © imjohnk / Reddit
-
Как стоматолог, я хочу сказать, что практически все зубные пасты одинаковы, по крайней мере те, которые содержат фтор. Еще когда я учился, представительница крупной корпорации — производителя зубных паст сказала мне, что надпись на упаковке ничего не значит — состав везде одинаковый. Единственное исключение — пасты для чувствительных зубов, которые могут содержать в составе нитрат калия. © therock21 / Reddit
-
Огромное количество отзывов, обзоров и рецензий, которые вы встречаете в сети, — фальшивка. Их пишут и размещают специальные люди, задача которых — создать видимость положительной репутации. Не то чтобы это касалось всех компаний, но некоторых — точно. Откуда я это знаю? Ну я копирайтер. Что такое этика? Понятия не имею. © PauseAndReflect / Reddit
-
Маленькие дети рассказывают своим учителям, воспитателям, нянькам очень многое о своих родителях. И почему-то запоминают все грязные секреты. © MineralWaterMike / Reddit
-
Да-да. Пример с моей работы.
6-летний ребенок: «А у меня в семье два папы!»
Я: «О, это очень мило! Давай поиграем на пианино?»
Ребенок: «Да, один папа часто уезжает в долгие командировки, и тогда мы с мамой живем с другим папой».
Я: «Хм, давай все-таки поиграем на пианино?» © LurkForYourLives / Reddit
-
Я человек, который пишет всякие инструкции и руководства для пользователей. Примерно в половине случаев я даже не прикасаюсь к той вещи, о которой пишу. Какой-то парень просто присылает мне фотографии и примерное описание того, как это должно работать. Мне приходится просматривать много обсуждений, чтобы найти дополнительные сведения, потому что компания предоставляет мизерное количество данных. © katakago / Reddit
-
Работал с компанией, выращивающей картофель. Их представитель рассказывал, что среди клиентов есть крупный производитель чипсов. Для него сажали специальный сорт картофеля, который ни на что, кроме чипсов, не годился, поскольку в нем очень высокое содержание крахмала и он очень пресный на вкус. Собственно, поэтому эту картошку сажали со стороны ближайшей деревни — даже деревенских она не интересовала. © zhuiznaetkto / Pikabu
-
Когда опытный дизайнер рисует несколько вариантов дизайна, то чаще всего только один из них нормальный — тот, который он рисовал с нуля под вас. Остальные просто сделаны «на коленке», чтобы оттенить самый нормальный и чтобы вы выбрали его. А порой бывает, что пара оставшихся вариантов — это просто переработка того, что не выбрал предыдущий заказчик. © Dantelol / Pikabu
-
Если вы идете в кино, но ничего не покупаете — попкорн, напитки, шоколадку или хот-дог, — то, по сути, кинотеатр оплачивает вам просмотр фильма. Дело в том, что примерно 70 % стоимости билета получает киностудия, а того, что остается, недостаточно для покрытия всех расходов. Именно поэтому попкорн такой дорогой. © Leo Enticknap / Quora
-
Когда я вижу, как в супермаркетах люди выбирают товары дорогих марок и с презрением отставляют в сторону собственные бренды магазинов, мне становится смешно. Студенткой я работала на производстве чипсов. Процесс выглядел так: сначала мы упаковывали чипсы в пачки дорогих брендов. Через пару часов подходил менеджер и говорил, что пора переключаться, — мы брали упаковки собственных брендов супермаркетов и клали туда те же самые чипсы. Я не утверждаю, что это повсеместная практика, но в случае с чипсами это точно было так. © Cheryl Sullivan / Quora
-
Когда вы заказываете тыквенный латте с соевым молоком и специями, то на самом деле в ваш кофе все равно попадает коровье молоко. Оно в небольшом количестве содержится в тыквенном пряном сиропе. © seagulldreaming / Reddit
-
Я работаю в ветеринарной клинике и часто угощаю животных вкусностями: шоколадом, мясом, сыром, лучшим кормом, который есть у нас в запасе. Я поступаю так, когда хозяева не хотят присутствовать при эвтаназии. Мне нравится думать, что, перед тем как уснуть, животное попробует что-то вкусное, что уже не сможет ему навредить. © RodentRescue / Reddit
-
Как учитель старших классов, я пользуюсь одним лайфхаком, чтобы заставить учеников уважать меня и выполнять свою работу: я просто привлекаю на свою сторону самую крутую девчонку класса. Этого, конечно, непросто добиться, но результат того стоит. © lilotter67 / Reddit
Бонус: самый страшный секрет библиотекарей
Расскажите, о каких из этих секретов вы догадывались, а что стало для вас новостью.