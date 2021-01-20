20+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы деньги на покупки не тратить

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Представьте, что вам позарез нужна какая-то вещь, а купить ее прямо сейчас нет возможности. Или вдруг вышло из строя какое-нибудь приспособление, а сервисы все, как назло, закрыты. Что делать? Уж точно не отчаиваться: безвыходных ситуаций не бывает. Именно в такие моменты в голове как будто загорается лампочка и на свет рождаются крутые изобретения.

Мы в AdMe.ru с уважением смотрим на людей, которые не спасовали перед трудностями, а включили смекалку и взяли ситуацию под контроль.

Кронштейн для монитора, дамы и господа

Прототип сушилки для обуви

«Использую один телефон как съемную батарейку для второго»

«Вот что я нашел в местном магазине»

Не очень эстетично, зато работает

Как вам эти самодельные гантели за ₽ 3 тыс.?

«Сломалась ручка сушилки для одежды. Горжусь своим изобретением»

Когда вы не можете позволить себе починить крышу

«Не было подходящей батареи, поэтому мне пришлось использовать 2 батарейки AA и немного алюминиевой фольги»

«Моя мама соорудила подставку для телефона»

Эти книги соединены горячим клеем, а стекло удерживается присосками

«Доставшийся мне бесплатно сломанный ноутбук я подключил к монитору, использовав картонную коробку как полку. Работает ежедневно уже почти год»

«Я знаю, как это исправить». Уровень: бог

Синяя лента может соединить что угодно

Когда вполне можно обойтись и без стекла

Самодельное крепление для телевизора, сделанное из крепления меньшего размера

Нет порта зарядного устройства? Без проблем

«Я починил интернет»

«Мы с друзьями из колледжа сделали компьютер, используя всего 4 стяжки, ленту и 3 винта»

«У телевизора не было подставки, а теперь есть»

Просто, эффективно. Хотя надо было покрасить ее в черный цвет или что-то в этом роде. © SirRickyBobby01 / Reddit

«Вот так мой отец решил установить роутер»

«Мой брат смастерил решетку для барбекю»

«Сделал праздничный венок из туалетной бумаги»