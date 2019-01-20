20+ человек, чья непредсказуемость поразила весь интернет

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Нас с детства учат тому, что надо вписываться в социальные нормы, но иногда так и тянет выкинуть какой-нибудь номер: прокатиться в машине вместе со львом, убежать от букета на свадьбе или оставить сюрприз незнакомцу на лобовом стекле машины. Герои нашей статьи решили себя не сдерживать.

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