20+ человек, у которых не дом, а настоящий рай для перфекциониста

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Люди, которые во всем ищут совершенства, конечно, не могут сделать идеальным все вокруг. Но им вполне по силам создать уголок перфекционизма в отдельно взятой квартире. Настоящий адепт четких совпадений может найти эстетическое наслаждение даже в хитросплетении проводов или пузырьках в чашке кофе.

Раньше мы в AdMe.ru думали, что предела совершенству нет, но 20+ фотографий в нашей подборке критически близко подошли к этой отметке. А в бонусе вас ждет совпадение века.

«Бутылка со средством для мытья посуды оказалась идеальной высоты, чтобы поставить ее под полку и дать остаткам мыла стечь в щетку для посуды»

Идеально. Правда, непонятно, почему дверь открывается внутрь, а шпингалет снаружи

Оказывается, и провода могут быть притягательны

Щетка для мытья посуды идеально входит в чашку

«Постирал белье. Мне потребовалось время, чтобы найти пропавший коврик для ванной»

«Я идеально вписываюсь между островом и потолком»

Вода с этой сушилки легко стекает сразу в мойку

Зарядные устройства телефона и ноутбука идеально входят в розетку

Жалюзи на окне отбрасывают тени, параллельные перилам

«Равномерные пузырьки в чашке вызывают у меня мурашки»

Пазл на 5 тысяч деталек занял обеденный стол от края до края

«Сумочка моей девушки идеально помещается на полке»

«Ни фига не идеально! Струя сбита от центра отверстия на 1 миллиметр вправо»

Коврик отлично сочетается с плиткой в ванной

«Купил этот ящик для хранения подушек, но боялся, что он не подойдет по размеру. Вот что получилось в итоге»

Головки гитарных грифов четко подошли друг к другу

Каннеллони идеально легли в форму для запекания

Монетка в € 1 четко помещается в чехол для телефона

«Смотрите, как я вписался в этот уголок»

«У меня получилась яичница в стиле дзен»

«А я собирался покупать новый стол... Пожалуй, не сейчас»

«Думал, что потерял свои сырные палочки»

Весы на кухонной плитке

«Моя подруга идеально вписывается под эту дверцу»

«Я испек блинчик перфекциониста»

«Смотрите, какой идеальный стык упаковки»

Бонус: «Пришел утром на кухню, чтобы сварить кофе, а к дому подъехал фургон с рекламой виниловых пластинок. Стало немного не по себе»