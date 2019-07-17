20+ бесподобных одностиший, которые умело выхвачены из фильма о жизни каждого из нас

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Ольга Арефьева — певица и лидер группы «Ковчег», ею написано более 400 песен. Помимо основной деятельности, у нее множество хобби, среди которых присутствует и сочинение юмористических одностиший. Как говорит сама Ольга: «Мы не знаем ни начала, ни конца истории. Герои и их отношения остаются за кадром, но угадываются по проявлениям, тону, жесту. Таким образом обломок достраивается в голове до цельной картины, часто парадоксальной и всегда смешной».

Мы в AdMe.ru уверены, что краткость — сестра таланта, и эти ироничные замечания можно смело разбирать на цитаты.

  • Я нe сдурeла. Я вoобще тaкая.
  • Любить вас с вами легче, чем без вас.
  • Как утомляет симулировать нормальность.
  • Чeм хужe голос, тeм корочe юбкa.
  • Приятно в голых фактах быть одетой.
  • Ты смотришься на фоне идиотов.
  • Он даже сушки ест ножом и вилкой!
  • Не жертвуйте собой, когда не просят!
  • Чего хочу, то и не буду делать!
  • Уйди, я одинока не настолько!
  • Купил ты не того. И СЛИШКОМ МАЛО!
  • Как трудно делать вид, что мы знакомы.
  • Я все могу — тогда, когда не надо.
  • Куда вы выходили из себя?
  • Дух перезагрузить бы в том же теле!
  • Я сделал многое, хоть это незаметно.
  • Работать я люблю, но не хочу.
  • Надеюсь, Бог в нас тоже верит?
  • Прививку от неистовства. Коту! (А не от бешенства).
  • А ты хоть и прав — но противный зануда!
  • Я много лет мечтал побыть собой.
  • Надеть сегодня нимб или рога?
  • Таким казался умным сзади.
  • Оставь меня наедине с продуктом!
  • Как «меньше есть»? А жить тогда зачем?
  • Совсем безрукая! Ну ты прям как Венера!
  • Автографы давал, но их не брали.
  • Путь к сердцу так и кончился в желудке.
  • Куда же мне девать свою харизму?
  • Вам сколько заплатить, чтоб вы не пели?
  • Не сыпь мне спам на мыло! (И соль на раны...)
  • Чай без заварки. И без кипятка! (И кружки нет, и сахара, увы).
  • Опять не смогла утаить интеллект.

Какое одностишие понравилось вам больше всего?

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