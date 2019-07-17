20+ бесподобных одностиший, которые умело выхвачены из фильма о жизни каждого из нас

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Ольга Арефьева — певица и лидер группы «Ковчег», ею написано более 400 песен. Помимо основной деятельности, у нее множество хобби, среди которых присутствует и сочинение юмористических одностиший. Как говорит сама Ольга: «Мы не знаем ни начала, ни конца истории. Герои и их отношения остаются за кадром, но угадываются по проявлениям, тону, жесту. Таким образом обломок достраивается в голове до цельной картины, часто парадоксальной и всегда смешной».