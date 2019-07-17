20+ бесподобных одностиший, которые умело выхвачены из фильма о жизни каждого из нас
Ольга Арефьева — певица и лидер группы «Ковчег», ею написано более 400 песен. Помимо основной деятельности, у нее множество хобби, среди которых присутствует и сочинение юмористических одностиший. Как говорит сама Ольга: «Мы не знаем ни начала, ни конца истории. Герои и их отношения остаются за кадром, но угадываются по проявлениям, тону, жесту. Таким образом обломок достраивается в голове до цельной картины, часто парадоксальной и всегда смешной».
Мы в AdMe.ru уверены, что краткость — сестра таланта, и эти ироничные замечания можно смело разбирать на цитаты.
- Я нe сдурeла. Я вoобще тaкая.
- Любить вас с вами легче, чем без вас.
- Как утомляет симулировать нормальность.
- Чeм хужe голос, тeм корочe юбкa.
- Приятно в голых фактах быть одетой.
- Ты смотришься на фоне идиотов.
- Он даже сушки ест ножом и вилкой!
- Не жертвуйте собой, когда не просят!
- Чего хочу, то и не буду делать!
- Уйди, я одинока не настолько!
- Купил ты не того. И СЛИШКОМ МАЛО!
- Как трудно делать вид, что мы знакомы.
- Я все могу — тогда, когда не надо.
- Куда вы выходили из себя?
- Дух перезагрузить бы в том же теле!
- Я сделал многое, хоть это незаметно.
- Работать я люблю, но не хочу.
- Надеюсь, Бог в нас тоже верит?
- Прививку от неистовства. Коту! (А не от бешенства).
- А ты хоть и прав — но противный зануда!
- Я много лет мечтал побыть собой.
- Надеть сегодня нимб или рога?
- Таким казался умным сзади.
- Оставь меня наедине с продуктом!
- Как «меньше есть»? А жить тогда зачем?
- Совсем безрукая! Ну ты прям как Венера!
- Автографы давал, но их не брали.
- Путь к сердцу так и кончился в желудке.
- Куда же мне девать свою харизму?
- Вам сколько заплатить, чтоб вы не пели?
- Не сыпь мне спам на мыло! (И соль на раны...)
- Чай без заварки. И без кипятка! (И кружки нет, и сахара, увы).
- Опять не смогла утаить интеллект.
Какое одностишие понравилось вам больше всего?