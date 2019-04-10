19 пользователей сети рассказали о худших отелях, в которых им довелось побывать
Каждый из нас хоть раз в жизни был раздосадован номером в отеле: невозможностью отключить кондиционер, отсутствием Wi-Fi, сломанными розетками, небезопасным сейфом или дурацкой планировкой ванной комнаты. Пользователи сети рассказали, какие неприятные сюрпризы их поджидали в уютных, на первый взгляд, номерах и апартаментах.
AdMe.ru желает вам как можно реже сталкиваться с разочарованием в поездке, будь то отпуск или командировка.
Отель в Венеции, € 428 за ночь. Интересно, душ один на весь этаж?
Когда не хватило полсантиметра до счастья
«Все окей, я забронировал комнату для троих»
Кто успел — тот и съел
«В номере отеля, где я остановился, не сняли защитную пленку с пожарной сигнализации. Наверное, чтобы дольше оставалась „новой“»
Мужчина проверил надежность сейфа в своем номере, введя произвольные цифры
«Это туалет в моем номере. Именно здесь ловит Wi-Fi»
В отеле Аризоны пальму просто привязали к колонне. Выглядит надежно
«В этой гостинице определенно знают, что делают»
«Йодированная соль. 1 порция».
«Я просто хотел принять теплую ванну»
Не спрятаться, не скрыться
Премиальный кондиционер
«На сайте было сказано, что в отеле есть тренажерный зал»
Что за мода на прозрачные двери в ванной? Они дешевле?
«Этот отель предлагает мне идентифицировать себя как телохранителя или вампира»
«Сижу в отеле. Кондиционер работает на полную мощность, и его нельзя отключить. На мне два свитера, и я могу только открыть окна в номере»
«Искал пульт от телевизора в номере, нигде не нашел и позвонил на ресепшен. Оказалось, он лежит в неприметной нише возле кровати. Кто вообще будет его там искать?»
Когда внезапно почувствовал себя Гулливером в отпуске
Когда встречаешь препятствия там, где меньше всего ждал
А что вы считаете плохим сервисом? Приходилось ли вам сталкиваться с ним на отдыхе или в командировке?
Фото на превью BoyWhoCriedDoge / reddit