19 пользователей сети рассказали о худших отелях, в которых им довелось побывать

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Каждый из нас хоть раз в жизни был раздосадован номером в отеле: невозможностью отключить кондиционер, отсутствием Wi-Fi, сломанными розетками, небезопасным сейфом или дурацкой планировкой ванной комнаты. Пользователи сети рассказали, какие неприятные сюрпризы их поджидали в уютных, на первый взгляд, номерах и апартаментах.

AdMe.ru желает вам как можно реже сталкиваться с разочарованием в поездке, будь то отпуск или командировка.

Отель в Венеции, € 428 за ночь. Интересно, душ один на весь этаж?

Когда не хватило полсантиметра до счастья

«Все окей, я забронировал комнату для троих»

Кто успел — тот и съел

«В номере отеля, где я остановился, не сняли защитную пленку с пожарной сигнализации. Наверное, чтобы дольше оставалась „новой“»

Мужчина проверил надежность сейфа в своем номере, введя произвольные цифры

«Это туалет в моем номере. Именно здесь ловит Wi-Fi»

В отеле Аризоны пальму просто привязали к колонне. Выглядит надежно

«В этой гостинице определенно знают, что делают»

«Йодированная соль. 1 порция».

«Я просто хотел принять теплую ванну»

Не спрятаться, не скрыться

Премиальный кондиционер

«На сайте было сказано, что в отеле есть тренажерный зал»

Что за мода на прозрачные двери в ванной? Они дешевле?

«Этот отель предлагает мне идентифицировать себя как телохранителя или вампира»

«Сижу в отеле. Кондиционер работает на полную мощность, и его нельзя отключить. На мне два свитера, и я могу только открыть окна в номере»

«Искал пульт от телевизора в номере, нигде не нашел и позвонил на ресепшен. Оказалось, он лежит в неприметной нише возле кровати. Кто вообще будет его там искать?»

Когда внезапно почувствовал себя Гулливером в отпуске

Когда встречаешь препятствия там, где меньше всего ждал

А что вы считаете плохим сервисом? Приходилось ли вам сталкиваться с ним на отдыхе или в командировке?