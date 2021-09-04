19 твитов, которые поймут все, кто когда-то начинал изучать иностранный язык

«London is the capital of Great Britain» — фраза из школьной программы, которая у многих вызывает ностальгию. Однако сегодня вовсе не обязательно вновь садиться за парту, откладывать работу или домашние дела, чтобы начать изучать английский. Достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с доступом в интернет.

AdMe.ru импонируют люди, которые могут с улыбкой поделиться своим опытом. Ведь нужно быть по-настоящему храбрым, чтобы рассказывать в интернете даже о маленьких неудачах. Наша подборка историй от русскоязычных пользователей поможет осознать, что во время изучения английского языка с каждым происходили казусы, однако это не повод сдаваться.

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