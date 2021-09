19 твитов, которые поймут все, кто когда-то начинал изучать иностранный язык

«London is the capital of Great Britain» — фраза из школьной программы, которая у многих вызывает ностальгию. Однако сегодня вовсе не обязательно вновь садиться за парту, откладывать работу или домашние дела, чтобы начать изучать английский. Достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с доступом в интернет.