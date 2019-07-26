19 наглядных доказательств того, что суть вещей познается в сравнении
Вы когда-нибудь видели китовую акулу в сравнении с человеком? А знаете, каким станет лезвие ножа за 20 лет активного применения? Интернет-пользователи представили кадры, которые лучше любых энциклопедий ответят на эти и другие вопросы.
AdMe.ru готов поделиться со своими читателями впечатляющими сравнениями, благодаря которым мир открывается с другой стороны.
1. Венесуэльское и немецкое авокадо из экомагазина
2. Одно и то же место в Тоскане с разницей в несколько месяцев
3. Слева — новый фильтр для очистки воды из-под крана. Справа — тот, которым пользовались 3 месяца
4. Гигантский комар в Миссисипи
5. Как выглядят атрофированные мышцы голени спустя 3 месяца после перелома пятки (слева)
6. Загар и природный цвет кожи
7. Нож, которым пользовались 20 лет, и точно такой же, но новый
8. Мышонок, которому 11 дней, и новорожденный
9. «Мои родители на фоне своего первого дома в 1965 году и сейчас»
10. Берлин на границе времен
11. Китовая акула в сравнении с дайверами
12. Лестница, построенная в 1829-м и в 2005-м
13. Как меняются друзья со временем
14. Одна и та же улица в период войны и сейчас
15. Кен образца 1985 года и Кен из 2018-го
16. Лапа лигра (гибрида льва и тигра) в возрасте 9 недель и 1,5 лет
17. Вот как всего один человек способен изменить наш мир
18. Роберт Ирвин кормит того же крокодила на том же месте, что и его отец Стив Ирвин (телеведущий и эксперт в области дикой природы и зверей) 15 лет назад
19. Самое большое гусиное яйцо на ферме и самое маленькое куриное
Бонус: пользователи сети активно обсуждают отличия на фотографиях Кайли Дженнер, которые были опубликованы с разницей в 1 день
Поиграем? Сделайте свое фотосравнение и покажите его нам в комментариях.
Фото на превью sum1otherthanme / reddit