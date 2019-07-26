19 наглядных доказательств того, что суть вещей познается в сравнении

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Вы когда-нибудь видели китовую акулу в сравнении с человеком? А знаете, каким станет лезвие ножа за 20 лет активного применения? Интернет-пользователи представили кадры, которые лучше любых энциклопедий ответят на эти и другие вопросы.

AdMe.ru готов поделиться со своими читателями впечатляющими сравнениями, благодаря которым мир открывается с другой стороны.

1. Венесуэльское и немецкое авокадо из экомагазина

2. Одно и то же место в Тоскане с разницей в несколько месяцев

3. Слева — новый фильтр для очистки воды из-под крана. Справа — тот, которым пользовались 3 месяца

4. Гигантский комар в Миссисипи

5. Как выглядят атрофированные мышцы голени спустя 3 месяца после перелома пятки (слева)

6. Загар и природный цвет кожи

7. Нож, которым пользовались 20 лет, и точно такой же, но новый

8. Мышонок, которому 11 дней, и новорожденный

9. «Мои родители на фоне своего первого дома в 1965 году и сейчас»

10. Берлин на границе времен

11. Китовая акула в сравнении с дайверами

12. Лестница, построенная в 1829-м и в 2005-м

13. Как меняются друзья со временем

14. Одна и та же улица в период войны и сейчас

15. Кен образца 1985 года и Кен из 2018-го

16. Лапа лигра (гибрида льва и тигра) в возрасте 9 недель и 1,5 лет

17. Вот как всего один человек способен изменить наш мир

18. Роберт Ирвин кормит того же крокодила на том же месте, что и его отец Стив Ирвин (телеведущий и эксперт в области дикой природы и зверей) 15 лет назад

19. Самое большое гусиное яйцо на ферме и самое маленькое куриное

Бонус: пользователи сети активно обсуждают отличия на фотографиях Кайли Дженнер, которые были опубликованы с разницей в 1 день

Поиграем? Сделайте свое фотосравнение и покажите его нам в комментариях.