19 метких твитов о том, как кардинально изменилась наша жизнь

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В детстве вместо денег были листики, пачка чипсов взамен школьного обеда казалась настоящим сокровищем, обогнать лифт было простой задачей и хотелось всю зиму ходить без шапки. Во взрослой жизни все будто перевернулось с ног на голову: и дверью сильно не хлопнешь, и на мороз без термобелья не хочется, и бессонная ночь мгновенно сказывается на внешнем виде и самочувствии.