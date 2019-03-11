19 метких твитов о том, как кардинально изменилась наша жизнь
В детстве вместо денег были листики, пачка чипсов взамен школьного обеда казалась настоящим сокровищем, обогнать лифт было простой задачей и хотелось всю зиму ходить без шапки. Во взрослой жизни все будто перевернулось с ног на голову: и дверью сильно не хлопнешь, и на мороз без термобелья не хочется, и бессонная ночь мгновенно сказывается на внешнем виде и самочувствии.
Мы в AdMe.ru согласны с большинством метких «было / стало» от пользователей твиттера, которые точно знают, что изменилось со времен их детства и юности.
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А какие вы подмечаете незначительные, но меткие различия между прошлым и настоящим?