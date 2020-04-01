19 комментариев от тех, кто всегда имеет про запас пару ласковых для своих интернет-собеседников

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Остроумные люди, сами того не сознавая, делают для всех нас доброе дело: с ними наша жизнь становится легче и ярче, смех — громче, а настроение — лучше. Спасибо вам, дорогие комментаторы, за эти шуточки про мытье клавиатуры, жировые клетки и говорящих котов.