19 комментариев от тех, кто всегда имеет про запас пару ласковых для своих интернет-собеседников

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Остроумные люди, сами того не сознавая, делают для всех нас доброе дело: с ними наша жизнь становится легче и ярче, смех — громче, а настроение — лучше. Спасибо вам, дорогие комментаторы, за эти шуточки про мытье клавиатуры, жировые клетки и говорящих котов.

AdMe.ru днем и ночью мониторит сеть, вылавливая словесные поединки пользователей с хорошо подвешенным языком, чтобы повеселить вас. Вот свежая подборка.

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А вам удается остроумно комментировать чужие реплики в разговоре?

Фото на превью vshri3 / Reddit

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