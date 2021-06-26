19 фотографий, которые показывают, как время и обстоятельства меняют вещи

Время — штука беспощадная. Оно меняет до неузнаваемости не только человеческий облик, но и самые обычные вещи. Но, поглощенные повседневными заботами, мы часто не замечаем, что любимая бейсболка уже давно скорее бурого цвета, а не черного, а чашка, из которой так здорово пить по утрам кофе, стала белой, хотя буквально недавно на ней был узор.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии, которые могут послужить доказательством, что время и внешние силы не щадят ничего — даже каменные ступени музея.

«Мой старый башмак, который я носила с ноября, и новый»

«30 лет назад мой дедушка залил эпоксидной смолой эту фрикадельку»

«Нашел немного мелочи в щетках для сушильной машины»

«Этот кошелек из Марокко принадлежал 3 людям до того, как стал моим»

«Купил новые рабочие ботинки»

«Бирка, которую моя девочка носила долгих 15 лет, помялась и деформировалась. Теперь ее ношу я в память о времени, проведенном вместе»

«Паровая трубка моей кофемашины после года использования»

«Городская легенда гласит, что если случайно наступить на определенную часть тела быка, это принесет удачу. Теперь в „счастливой“ точке есть крошечная впадина»

«Моя любимая бейсболка 2 года спустя»

«Это радиатор под сушилкой для рук в пабе»

Одинаковые миски из набора. Правая использовалась уже 2 десятилетия, левая — запасная

Ключи в виде гитары — старый и новый

«Моя старая сварочная шапка vs новая»

Фильтр для кофемашины, который использовался около года, и новый фильтр

Баскетбольное поле

«Это накладки на мои костыли. Серые использовались около 20 дней, черные — новые»

Ступеньки в Музее естественной истории в Оксфорде

«В моей школе каждому ученику давали такую чашку, чтобы мы не использовали одноразовые стаканчики. Я выпустился в 96-м, и теперь пользуюсь этой кружкой на работе»

Пятно на полу — место, где все ожидают лифта