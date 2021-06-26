19 фотографий, которые показывают, как время и обстоятельства меняют вещи
Время — штука беспощадная. Оно меняет до неузнаваемости не только человеческий облик, но и самые обычные вещи. Но, поглощенные повседневными заботами, мы часто не замечаем, что любимая бейсболка уже давно скорее бурого цвета, а не черного, а чашка, из которой так здорово пить по утрам кофе, стала белой, хотя буквально недавно на ней был узор.
Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии, которые могут послужить доказательством, что время и внешние силы не щадят ничего — даже каменные ступени музея.
«Мой старый башмак, который я носила с ноября, и новый»
«30 лет назад мой дедушка залил эпоксидной смолой эту фрикадельку»
«Нашел немного мелочи в щетках для сушильной машины»
«Этот кошелек из Марокко принадлежал 3 людям до того, как стал моим»
«Купил новые рабочие ботинки»
«Бирка, которую моя девочка носила долгих 15 лет, помялась и деформировалась. Теперь ее ношу я в память о времени, проведенном вместе»
«Паровая трубка моей кофемашины после года использования»
«Городская легенда гласит, что если случайно наступить на определенную часть тела быка, это принесет удачу. Теперь в „счастливой“ точке есть крошечная впадина»
«Моя любимая бейсболка 2 года спустя»
«Это радиатор под сушилкой для рук в пабе»
Одинаковые миски из набора. Правая использовалась уже 2 десятилетия, левая — запасная
Ключи в виде гитары — старый и новый
«Моя старая сварочная шапка vs новая»
Фильтр для кофемашины, который использовался около года, и новый фильтр
Баскетбольное поле
«Это накладки на мои костыли. Серые использовались около 20 дней, черные — новые»
Ступеньки в Музее естественной истории в Оксфорде
«В моей школе каждому ученику давали такую чашку, чтобы мы не использовали одноразовые стаканчики. Я выпустился в 96-м, и теперь пользуюсь этой кружкой на работе»
Пятно на полу — место, где все ожидают лифта
А у вас дома есть вещи, которые наглядно показывают, как быстро течет время?
Фото на превью DijonAndPorridge / Reddit
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