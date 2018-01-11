Посмотрите на тех, кто знает, что такое настоящая забота

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Сложно найти человека, которому бы ни на йоту не нужна была забота. Даже самый черствый циник хоть раз в жизни нуждался в чьем-то участии и предупредительности. Мы в AdMe.ru тоже не исключение. И нам кажется, что на этих снимках, бережно собранных нами, заботы с лихвой хватит на всех.

1. «Мой пес смертельно устал, но посчитал своей ОБЯЗАННОСТЬЮ сопровождать меня ночью в туалет»

2. Владелец авто надел на эмблему шапочку. Зима ведь

3. Мужчина прикрывает уши щенку, чтобы тот не боялся дымовой сигнализации

4. «Сестра сделала свитер для своего питомца»

5. Чирлидерша поддерживает подругу, чтобы фанат смог с ней сфотографироваться

6. Каждый год мужчина украшает елку полезными вещами, которые может взять любой бедный или бездомный человек

7. «На улице было очень холодно, и я отдал собаке свою куртку»

8. В общественном туалете кончилась бумага. Кто-то из посетителей оставил пачку своих салфеток

9. «Нашего пса вырвало посреди ночи. Он сидел возле меня, пока я убирал»

10. Люди оставляют пустые банки сверху урны, чтобы бездомным, которые их собирают, не пришлось копаться в мусоре

11. «Неожиданно обнаружил, что закончилась туалетная бумага. Жена прислала ко мне в туалет его»

12. Хозяин подарил своему коту постельку у окна на присосках. Выражение мордочки кота бесценно

13. Бейсболист лично вернул болельщику начос, которые тот рассыпал из-за него

14. Google Maps позаботились о конфиденциальности этой коровы

15. «У меня нет правой руки. Подписчик инстаграма, которого я никогда не видел и у которого нет левой руки, прислал мне все свои левые перчатки и поздравительную открытку»

16. «Подруга присылает мне фото ее шиншиллы с забавными карточками в лапках, когда у меня выдается тяжелый день и мне требуется поддержка»

17. Мужчина построил маленькую лестницу для своей миниатюрной собаки

18. Праздничное утро. «Теперь я знаю, как выглядит высшее проявление гуманности»

19. Малыш укачивает сестренку

А вы заботитесь только о своих близких или не упускаете возможность позаботиться и обо всех вокруг?