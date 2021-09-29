19 фото, которые раскрывают всю свою прелесть только со второго взгляда

Пожалуй, у каждого из нас в недрах электронной памяти залежалась парочка фотографий, глядя на которые не сразу поймешь, что запечатлено. При просмотре этих картинок так и хочется вернуться в прошлое и сказать самому себе: «Пожалуйста, объясни, что здесь сфотографировано и при каких обстоятельствах».

Авторы фото из нашей подборки были предусмотрительны и не стали скрывать, что происходит на сделанных ими снимках. Правда, мы в AdMe.ru обожаем рассматривать картинки, которые приоткрывают свои тайны далеко не сразу.

«Пришел домой к моим любимым ребяткам. Бульдог, пастушья собака и курица»

«Нарочно не придумаешь! Мне нравится, что они тусуются вместе».

Замерзшая тень от перил

«Увидела это облако, подумала, что оно похоже на спящую девушку, и решила ее нарисовать»

«Нашел этот гриб во время похода в Сеуле. Он похож на даму в вуали»

«Застенчивая» ножка стула

«Иногда мой кот превращается в сплошной комок шерсти. Удачи вам разобраться, что здесь где»

«Мой кофе похож на Юпитер»

«Я нашел в двигателе своей машины кучу раковин улиток»

«Нужна еще всего одна голова — и у меня будет собственный Цербер»

«Вот так автомат упаковал таблетки в баночку»

«Моя мама косит лужайку кругами»

«Бассейн выглядит так, будто одна стена потерялась»

«Лук осознал себя трехмерным»

Вот что значит по-настоящему крепкий кофе

«Мое фото здания и облаков выглядит так, будто оно сделано с околоземной орбиты»

Семена помидора проросли прямо внутри

«Кошка бросает вызов законам физики, чтобы слизать яичный желток с моей тарелки»

Светофоры горят одновременно красным и зеленым

«У моей мамы есть нераспакованная пластинка Элиса Купера. Вот что шло с ней в комплекте»