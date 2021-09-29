19 фото, которые раскрывают всю свою прелесть только со второго взгляда
Пожалуй, у каждого из нас в недрах электронной памяти залежалась парочка фотографий, глядя на которые не сразу поймешь, что запечатлено. При просмотре этих картинок так и хочется вернуться в прошлое и сказать самому себе: «Пожалуйста, объясни, что здесь сфотографировано и при каких обстоятельствах».
Авторы фото из нашей подборки были предусмотрительны и не стали скрывать, что происходит на сделанных ими снимках. Правда, мы в AdMe.ru обожаем рассматривать картинки, которые приоткрывают свои тайны далеко не сразу.
«Пришел домой к моим любимым ребяткам. Бульдог, пастушья собака и курица»
«Нарочно не придумаешь! Мне нравится, что они тусуются вместе».
Замерзшая тень от перил
«Увидела это облако, подумала, что оно похоже на спящую девушку, и решила ее нарисовать»
«Нашел этот гриб во время похода в Сеуле. Он похож на даму в вуали»
«Застенчивая» ножка стула
«Иногда мой кот превращается в сплошной комок шерсти. Удачи вам разобраться, что здесь где»
«Мой кофе похож на Юпитер»
«Я нашел в двигателе своей машины кучу раковин улиток»
«Нужна еще всего одна голова — и у меня будет собственный Цербер»
«Вот так автомат упаковал таблетки в баночку»
«Моя мама косит лужайку кругами»
«Бассейн выглядит так, будто одна стена потерялась»
«Лук осознал себя трехмерным»
Вот что значит по-настоящему крепкий кофе
«Мое фото здания и облаков выглядит так, будто оно сделано с околоземной орбиты»
Семена помидора проросли прямо внутри
«Кошка бросает вызов законам физики, чтобы слизать яичный желток с моей тарелки»
Светофоры горят одновременно красным и зеленым
«У моей мамы есть нераспакованная пластинка Элиса Купера. Вот что шло с ней в комплекте»
А сколько у вас фотографий, про которые можно рассказать целую историю?
Фото на превью wellfork / Reddit
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