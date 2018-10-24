19 человек, у которых звание мастера спорта по комментированию

Некоторых людей хлебом не корми — дай поупражняться в остроумии. И главная трибуна для них — интернет, ведь тут каждый день миллионы неоткомментированных постов так и ждут этих гуру юмора, иронии и сарказма.

AdMe.ru выбрал для вас порцию свежих искрометных комментариев, каждому из которых нам хочется аплодировать стоя.

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20 На склад!
11 Комментарии

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