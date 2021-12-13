19 человек, которые всего-то освежили ремонт в своей ванной, а кажется, что в президентский люкс заселились

Хотя в ванной мы проводим не так много времени, как в остальных комнатах, именно она помогает нам взбодриться и привести себя в порядок утром, а затем снять стресс и подготовиться ко сну вечером. Это важное помещение в доме, которым можно хвалиться не меньше, чем красиво убранной и обустроенной гостиной. К тому же, чтобы освежить там интерьер, необязательно спускать все деньги мира. Иногда достаточно перекрасить стены и добавить пару элементов декора.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем, что для ремонта нужно еще найти время и средства, но после разглядывания обновленных ванных комнат из этой подборки невольно захотели освежить и свои.

1. «Поверить не могу, что это одна и та же ванная комната. Очень нравится решение с цветом столешницы»

2. «Перекрасила в своей крошечной ванной стены и обновила мебель»

Насколько же уютнее и теплее она теперь выглядит! С таким интерьером, наверное, не хочется вылезать из ванной. Можно я позаимствую идею? © Thick_Win3302 / Reddit

3. «Спустя 3 недели ремонт завершен. Осталась пара моментов вроде установки стеклянной двери в уголок (уже заказана) и покупки шкафчика»

4. Насколько же светлее и свежее стала обстановка

5. «Обновили с женой нашу скучную ванную, пока сидели дома»

6. «Преобразил свою тесную старомодную ванную. Все делал своими руками!»

7. «А это наши „до“ и „после“»

Ух ты, ну просто глоток свежего воздуха! © startedthinkinboutit / Reddit

8. «Обновили ванную в нашей крошечной шотландской квартире»

9. «Делал ремонт в совмещенном санузле 1,5×2,5 м. Наконец-то все работы завершены и я могу показать, как было и как стало»

10. «От старомодной ванной с плесенью до чистой и современной»

11. «Закончили ремонт в ванной»

«Квартира съемная, ремонтируем за свой счет, поэтому сантехнику и прочее не меняли — не вижу смысла крупно вкладываться в чужое имущество».

12. «Обновил свою невзрачную и „подуставшую“ ванную, пока сидел на удаленке»

13. До и после

14. «Зеленая плитка и душевая кабинка просто отпад. И как же удачно вписались растения»

15. Как современно смотрится!

16. «Как же мне нравится сочетание синего и золотого. Ваша собака тоже прелестна, кстати!»

17. «Убила на ремонт ванной примерно неделю, но оно того стоило»

18. «Обои с кроликами просто восторг! Не думала, что они впишутся в ванную, но в итоге все вместе смотрится очень круто»

19. «Ух ты, разница просто колоссальная! Я несколько раз сравнил фото, чтобы убедиться, что это действительно одна и та же ванная»