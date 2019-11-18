19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

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В жизни каждого из нас бывают дни, когда события разворачиваются самым положительным образом. Однако лучше всего мы запоминаем почему-то те моменты, когда все идет наперекосяк: случайно испорченное блюдо; форс-мажоры, выбивающие из колеи; и планы, которые рушатся за считаные секунды, как бы тщательно мы их ни продумали накануне.

В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которым хочется искренне посочувствовать, хотя временами и сложно сдерживать свой смех.

Отличный завтрак для тех, кому в жизни не хватает остроты

«Я не могу присылать семье фото своей кошки: они все время делают из нее в фотошопе сырую курицу»

«Вот как моя девушка разместила в социальных сетях наше фото с Джейсоном Момоа»

Когда мысль закрыть окно пришла слишком поздно

Кому прогресс, а кому сплошной стресс

«Написано, что в коробке 1 001 стикер. По факту из них 768 стикеров — это просто маленькие квадратики»

Кто хотя бы раз имел дело с блестками, понимает, что шансы убрать их с коврика практически равны нулю

«Переустанавливал петли и случайно вставил в дверь сушилки руководство по эксплуатации»

Когда планы хорошо провести время провалились. В буквальном смысле

Как умирает вера в ЗОЖ

«Сегодня утром моя кофейная чашка выпала из шкафа и упала прямо на тарелку с хлопьями»

«Сломал ногу за 4 дня до поездки в Токио, которую уже оплатил»

«Друг использовал чистящую щетку, чтобы убрать небольшое загрязнение с паркета, и теперь тот выглядит вот так»

«Ручка моей сервировочной ложки сломалась, и оказалось, что она была полна песка. Это испортило остатки моего восхитительного фарша из индейки»

«Моя ручка лопнула у меня во рту. Сегодня я выступаю перед оркестром»

Тот случай, когда реально жалеешь, что не родился котиком

«Камера на моем новом iPhone 11 (справа) делает меня бледным и больным по сравнению с фото, сделанным на телефон 5-летней давности (слева)»

Когда приготовила кулинарный шедевр, но публика восприняла его по-своему

Чувство, когда твое искусство превратилось в блин, незабываемо

Как вы реагируете на ситуации, которые оставляют послевкусие разочарования? Долго грустите или стараетесь поскорее «пролечить» неприятность смехом?