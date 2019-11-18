19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

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В жизни каждого из нас бывают дни, когда события разворачиваются самым положительным образом. Однако лучше всего мы запоминаем почему-то те моменты, когда все идет наперекосяк: случайно испорченное блюдо; форс-мажоры, выбивающие из колеи; и планы, которые рушатся за считаные секунды, как бы тщательно мы их ни продумали накануне.

В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которым хочется искренне посочувствовать, хотя временами и сложно сдерживать свой смех.

Отличный завтрак для тех, кому в жизни не хватает остроты

© chickenalfredy / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Я не могу присылать семье фото своей кошки: они все время делают из нее в фотошопе сырую курицу»

© mequishiaa / Twitter  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Вот как моя девушка разместила в социальных сетях наше фото с Джейсоном Момоа»

© Marqwithaq / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Когда мысль закрыть окно пришла слишком поздно

© isaakwells / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Кому прогресс, а кому сплошной стресс

© GnomKa111 / Pikabu  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Написано, что в коробке 1 001 стикер. По факту из них 768 стикеров — это просто маленькие квадратики»

© IrenkaCat / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Кто хотя бы раз имел дело с блестками, понимает, что шансы убрать их с коврика практически равны нулю

© Missburr / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Переустанавливал петли и случайно вставил в дверь сушилки руководство по эксплуатации»

© FloridaMan32225 / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Когда планы хорошо провести время провалились. В буквальном смысле

© reyflynn / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Как умирает вера в ЗОЖ

© D0CT0EBCKNN / Twitter  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Сегодня утром моя кофейная чашка выпала из шкафа и упала прямо на тарелку с хлопьями»

© DenHus23 / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Сломал ногу за 4 дня до поездки в Токио, которую уже оплатил»

© Tank176 / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Друг использовал чистящую щетку, чтобы убрать небольшое загрязнение с паркета, и теперь тот выглядит вот так»

© Nastu_727 / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Ручка моей сервировочной ложки сломалась, и оказалось, что она была полна песка. Это испортило остатки моего восхитительного фарша из индейки»

© Silveeto / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Моя ручка лопнула у меня во рту. Сегодня я выступаю перед оркестром»

© Nightmareshella / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Тот случай, когда реально жалеешь, что не родился котиком

© aMaestro / Pikabu  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

«Камера на моем новом iPhone 11 (справа) делает меня бледным и больным по сравнению с фото, сделанным на телефон 5-летней давности (слева)»

© xychonaut / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Когда приготовила кулинарный шедевр, но публика восприняла его по-своему

© karnajik / Pikabu  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Чувство, когда твое искусство превратилось в блин, незабываемо

© Jermzberry / Reddit  

19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус

Как вы реагируете на ситуации, которые оставляют послевкусие разочарования? Долго грустите или стараетесь поскорее «пролечить» неприятность смехом?

Фото на превью mequishiaa / Twitter

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