19 человек, которые точно знают, каково разочарование на вкус
В жизни каждого из нас бывают дни, когда события разворачиваются самым положительным образом. Однако лучше всего мы запоминаем почему-то те моменты, когда все идет наперекосяк: случайно испорченное блюдо; форс-мажоры, выбивающие из колеи; и планы, которые рушатся за считаные секунды, как бы тщательно мы их ни продумали накануне.
В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которым хочется искренне посочувствовать, хотя временами и сложно сдерживать свой смех.
Отличный завтрак для тех, кому в жизни не хватает остроты
«Я не могу присылать семье фото своей кошки: они все время делают из нее в фотошопе сырую курицу»
«Вот как моя девушка разместила в социальных сетях наше фото с Джейсоном Момоа»
Когда мысль закрыть окно пришла слишком поздно
Кому прогресс, а кому сплошной стресс
«Написано, что в коробке 1 001 стикер. По факту из них 768 стикеров — это просто маленькие квадратики»
Кто хотя бы раз имел дело с блестками, понимает, что шансы убрать их с коврика практически равны нулю
«Переустанавливал петли и случайно вставил в дверь сушилки руководство по эксплуатации»
Когда планы хорошо провести время провалились. В буквальном смысле
Как умирает вера в ЗОЖ
«Сегодня утром моя кофейная чашка выпала из шкафа и упала прямо на тарелку с хлопьями»
«Сломал ногу за 4 дня до поездки в Токио, которую уже оплатил»
«Друг использовал чистящую щетку, чтобы убрать небольшое загрязнение с паркета, и теперь тот выглядит вот так»
«Ручка моей сервировочной ложки сломалась, и оказалось, что она была полна песка. Это испортило остатки моего восхитительного фарша из индейки»
«Моя ручка лопнула у меня во рту. Сегодня я выступаю перед оркестром»
Тот случай, когда реально жалеешь, что не родился котиком
«Камера на моем новом iPhone 11 (справа) делает меня бледным и больным по сравнению с фото, сделанным на телефон 5-летней давности (слева)»
Когда приготовила кулинарный шедевр, но публика восприняла его по-своему
Чувство, когда твое искусство превратилось в блин, незабываемо
Как вы реагируете на ситуации, которые оставляют послевкусие разочарования? Долго грустите или стараетесь поскорее «пролечить» неприятность смехом?
Фото на превью mequishiaa / Twitter