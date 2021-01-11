19 человек, которые ведут себя так плохо, словно прошли курсы злодеев у самого Джокера

Если вас не раздражают эгоизм, беспощадный юмор и халатность других людей, то вы, без сомнения, далай-лама или живете на необитаемом острове. С этими 3 качествами мириться одинаково сложно, но, как ни странно, эгоисты иногда заслуживают сочувствия: довольно часто они оказываются просто людьми с низкой самооценкой.

Если вы сегодня сталкивались с безответственностью или легкомыслием окружающих, AdMe.ru советует сделать несколько глубоких вдохов, успокоиться и, пролистав нашу подборку, убедиться, что с такими вещами встречаются все и на каждом шагу. А бонус покажет: иногда под видимым коварством скрываются вполне добрые побуждения.

«Начальник уехал на пару дней, а я воспользовался моментом и спрятал его клавиатуру. Понедельник будет для него нелегким днем»

«Я просто папа 2021 года. Я посоветовал дочери принять душ, вместо того чтобы сполоснуть волосы сразу после окрашивания»

«Мы с малышкой пришли в парк и обнаружили, что кто-то снес всю детскую площадку»

«Одолжила парню автомобиль, чтобы он съездил к своей маме. На ключах от машины есть инструмент, которым можно разбить стекло. И вот как теперь выглядит стол его мамы»

«Занял ₽ 1,4 млн на учебу в университете, и посмотрите, как сегодня прислали мой диплом»

«Мой муж ненавидит, когда в холодильнике остается посуда с небольшим количеством еды. Сын решил его разыграть и положил в каждый из 22 контейнеров по одной трубочке спагетти»

«Мой старый кондиционер перевезли в новый дом „профессионалы“. По их словам, иначе его установить было невозможно»

Когда в семье завелись дикари

«Тот, кто решил сделать контейнер для столовых приборов съемным, будет вечно гореть в аду»

«Заплатил за посещение выставки школьного творчества. А оказалось, что рисунок дочери спрятали за перегородкой, которую нельзя сдвинуть»

«Мне нравится делать уникальные кадры, поэтому я попросил свою девушку заснять меня на фоне гор на пленочный фотоаппарат. Это был последний кадр на пленке»

«Вот что я заказал — и вот что мне прислали»

«Вот как установили 2 окна в моем рабочем кабинете. Открывать их приходится по очереди»

«Начальник сказал, что нервничал из-за того, что я настраивал новый компьютер клиента прямо на полу. Я решил слегка разыграть его»

Когда решили по-быстрому забацать ремонт тротуара перед праздниками

«Прогулка по доске на вершине небоскреба. Мой приятель терпеть не может высоту. Но мы были в подвале»

«Купил кружку, которую „добрый“ продавец отправил в обычном пакете»

«Я опубликовал детскую книгу и убедил владельцев местного магазина провести мероприятие с раздачей автографов. Несколько авторов последовали моему примеру»

«Потом посоветовал установить в магазине отдельный стеллаж с местными писателями. Его поставили. Со всеми авторами, кроме меня».

«Купил племяннику на прошлое Рождество инструменты для его машины. Ему как раз исполнялось 16. А на это Рождество он заявил, что не будет ими пользоваться»

«И попросил подарить деньги. Ну, как скажешь, приятель».

Бонус: «Месяц говорила подруге, что сумка, которую она хотела до слез, полная фигня и ее не нужно покупать. А потом подарила ей эту сумку сама»