19 человек, которые ведут себя так плохо, словно прошли курсы злодеев у самого Джокера
Если вас не раздражают эгоизм, беспощадный юмор и халатность других людей, то вы, без сомнения, далай-лама или живете на необитаемом острове. С этими 3 качествами мириться одинаково сложно, но, как ни странно, эгоисты иногда заслуживают сочувствия: довольно часто они оказываются просто людьми с низкой самооценкой.
Если вы сегодня сталкивались с безответственностью или легкомыслием окружающих, AdMe.ru советует сделать несколько глубоких вдохов, успокоиться и, пролистав нашу подборку, убедиться, что с такими вещами встречаются все и на каждом шагу. А бонус покажет: иногда под видимым коварством скрываются вполне добрые побуждения.
«Начальник уехал на пару дней, а я воспользовался моментом и спрятал его клавиатуру. Понедельник будет для него нелегким днем»
«Я просто папа 2021 года. Я посоветовал дочери принять душ, вместо того чтобы сполоснуть волосы сразу после окрашивания»
«Мы с малышкой пришли в парк и обнаружили, что кто-то снес всю детскую площадку»
«Одолжила парню автомобиль, чтобы он съездил к своей маме. На ключах от машины есть инструмент, которым можно разбить стекло. И вот как теперь выглядит стол его мамы»
«Занял ₽ 1,4 млн на учебу в университете, и посмотрите, как сегодня прислали мой диплом»
«Мой муж ненавидит, когда в холодильнике остается посуда с небольшим количеством еды. Сын решил его разыграть и положил в каждый из 22 контейнеров по одной трубочке спагетти»
«Мой старый кондиционер перевезли в новый дом „профессионалы“. По их словам, иначе его установить было невозможно»
Когда в семье завелись дикари
«Тот, кто решил сделать контейнер для столовых приборов съемным, будет вечно гореть в аду»
«Заплатил за посещение выставки школьного творчества. А оказалось, что рисунок дочери спрятали за перегородкой, которую нельзя сдвинуть»
«Мне нравится делать уникальные кадры, поэтому я попросил свою девушку заснять меня на фоне гор на пленочный фотоаппарат. Это был последний кадр на пленке»
«Вот что я заказал — и вот что мне прислали»
«Вот как установили 2 окна в моем рабочем кабинете. Открывать их приходится по очереди»
«Начальник сказал, что нервничал из-за того, что я настраивал новый компьютер клиента прямо на полу. Я решил слегка разыграть его»
Когда решили по-быстрому забацать ремонт тротуара перед праздниками
«Прогулка по доске на вершине небоскреба. Мой приятель терпеть не может высоту. Но мы были в подвале»
«Купил кружку, которую „добрый“ продавец отправил в обычном пакете»
«Я опубликовал детскую книгу и убедил владельцев местного магазина провести мероприятие с раздачей автографов. Несколько авторов последовали моему примеру»
«Потом посоветовал установить в магазине отдельный стеллаж с местными писателями. Его поставили. Со всеми авторами, кроме меня».
«Купил племяннику на прошлое Рождество инструменты для его машины. Ему как раз исполнялось 16. А на это Рождество он заявил, что не будет ими пользоваться»
«И попросил подарить деньги. Ну, как скажешь, приятель».
Бонус: «Месяц говорила подруге, что сумка, которую она хотела до слез, полная фигня и ее не нужно покупать. А потом подарила ей эту сумку сама»
Какое происшествие или действие другого человека надолго выбило вас из колеи? Какое поведение, по-вашему, является просто непростительным?