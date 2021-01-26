19 человек, которые доказали, что идеальная свадьба не всегда стоит бешеных денег
Одни из нас мечтают о пышной свадьбе и готовы выложить за нее все сбережения. А другие бегают по комиссионным магазинам и радуются, что удалось найти все аксессуары за смешные деньги. Да и с местом проведения свадьбы кое-кто тоже не заморачивается и празднует в собственном дворе или сбегает на природу. Но это не значит, что их торжество хуже, — в чем-то оно может быть даже романтичнее и душевнее.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся изобретательностью, которую проявили герои этой статьи. А девушке из бонуса желаем, чтобы ее изумительное старинное платье поскорее было использовано по назначению.
«Я откопала свое свадебное платье в комиссионке. Оно совершенно новое и изначально стоило $ 1 195. А я купила его в 3 раза дешевле!»
«Я сама собрала букет невесты и испекла свадебный торт. А это платье я нашла на Amazon»
Не поверите, но это платье обошлось девушке всего в $ 1. Что только не найдешь в комиссионках
«Да, у нас не было шикарного торжества. Зато каждый день с любимым мужем для меня настоящий праздник»
Секретно, холодно и весело
«Наша экономная свадьба»
«Идеальные свадебные туфли обошлись мне меньше чем в $ 4. Нашла их в местном комиссионном магазине»
«Ребята, я заплатила за эти вещи всего $ 50. Я в восторге!»
«Я помогаю невесте моего брата спланировать свадьбу, посвященную „Алисе в Стране чудес“. Нашла для них в местной деревне сервиз всего за $ 20».
«Наша недорогая фотосессия на природе»
«Мои аксессуары на свадьбу. Все за копейки»
«Нашел обалденные кроссовки для своей свадьбы. Лучшие $ 7, которые я когда-либо тратил»
«Купила платье, кринолин, вуаль с жемчужным гребнем и диадему за $ 25. Даже не знаю, от чего я счастлива больше — от ожидания свадьбы или от такой экономии»
«Свадьба на заднем дворе обошлась нам всего в $ 300. Мои братья и сестры даже не вылезали из своих уютных пижам»
Посмотрите, как оригинально можно украсить свечи для праздничного стола. Все своими руками
«Не поверите, но это обручальное кольцо с сапфиром обошлось мне в $ 65»
«Сегодня поженились в пустом парке развлечений. Только я, мой муж, чиновник и сторож в качестве свидетеля»
Девушка влюбилась в это платье в дорогом свадебном бутике, а потом нашла почти точную его копию в интернет-магазине. В итоге неплохо сэкономила
«Все думали, что в моем букете невесты настоящие цветы. А они были искусственными! Зато их можно было класть на снег во время фотосессии»
Бонус: «Винтажное свадебное платье за $ 1. Эх, был бы у меня был жених!»
А как проходила ваша свадьба? Вы старались сэкономить на торжестве или, наоборот, закатили пир на весь мир?
Фото на превью thecurlybuzz / reddit