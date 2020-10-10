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19 человек, которые больше никогда не будут заказывать себе мебель в интернете

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Согласно отчету Digital 2020, больше половины населения мира пользуется интернетом, и это совсем неслучайно. Всемирная паутина делает нашу жизнь значительно легче. Теперь не нужно идти в книжный, чтобы приобрести что-нибудь почитать; еду можно заказывать, сидя в домашнем халате; а чтобы обставить новую квартиру, достаточно нескольких кликов на сайте. К сожалению, не всегда такие покупки оказываются удачными.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые заказали мебель в интернете, а получили кота в мешке.

«Это последний раз, когда я поверил рекламе из инстаграма»

© Strange_Airships / Reddit

Подвесной стул на сайте и в реальности

© just_tea_thankyou / Reddit

Жизнь к этим леопардам не особо благосклонна

© dankhank666 / Reddit

Почти в 2 раза меньше, чем заявлено в описании

© mizchief_mayhem / Reddit

«Мой босс приобрел 50 стульев на онлайн-аукционе»

© nevermatter / Reddit

На фотографии он был немного больше

© Lenora Parsons / Facebook

Если расфокусировать взгляд, то ничего странного

© Grokler / Twitter

«Я заказывал шкаф»

© apurushottam191 / Twitter

«Друг купил онлайн эти складные стулья для своей вечеринки. 5 штук за $ 8!»

© FeelsRightDesign / Reddit

«Из четырех отправленных мне диванов 3 оказались с дырками. А 2 сменные подушки, которые к ним прилагались, не подходили по цвету»

© shellwoods / Twitter

«Такое чувство, что с моим новым диваном что-то не так»

© MattTarrant / Twitter

«Моя сестренка не зря предупреждала: „В интернете не стоит покупать ничего, на чем придется ездить или спать“»

© kallebo1337 / Reddit, © drunky_crowette / Reddit

«Соседка заказала садовое кресло за 4 фунта. Мы думали, она взяла его со скидкой. Покупка только что прибыла...»

© emhargreaves / Twitter

«Этот изящный стол показался мне подходящим для личной мастерской. Так он выглядит в реальности»

© JordanIrabor / Twitter

«Я брал детское кресло-качалку, а прислали автомобильный динамик. Мне кажется, это не одно и то же»

© varunduggi / Twitter

«Приятель выбрал это кресло. Мы предупреждали, что оно может вообще не прийти! Справа — его долгожданное приобретение»

© RedNBlueArmy1 / Twitter

«Я заказывала диван, и он пришел таким. Мне сказали, что остальная часть будет стоить дополнительные $ 200. Зачем, по их мнению, мне диван только с двумя подушками?»

© mariamachuca / Twitter

«В „черную пятницу“ случается всякое. Вместо детского шкафа я получил это»

© Atren_ / Twitter

Больше ярких красок и толстых ножек!

© emma_tobyloba / Twitter

А вы заказывали мебель в интернет-магазинах? Ожидания совпали с реальностью или вы, как и авторы фотографий, были разочарованы? Расскажите нам.

Фото на превью kallebo1337 / Reddit, drunky_crowette / Reddit
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