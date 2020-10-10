19 человек, которые больше никогда не будут заказывать себе мебель в интернете

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Согласно отчету Digital 2020, больше половины населения мира пользуется интернетом, и это совсем неслучайно. Всемирная паутина делает нашу жизнь значительно легче. Теперь не нужно идти в книжный, чтобы приобрести что-нибудь почитать; еду можно заказывать, сидя в домашнем халате; а чтобы обставить новую квартиру, достаточно нескольких кликов на сайте. К сожалению, не всегда такие покупки оказываются удачными.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые заказали мебель в интернете, а получили кота в мешке.

«Это последний раз, когда я поверил рекламе из инстаграма»

Подвесной стул на сайте и в реальности

Жизнь к этим леопардам не особо благосклонна

Почти в 2 раза меньше, чем заявлено в описании

«Мой босс приобрел 50 стульев на онлайн-аукционе»

На фотографии он был немного больше

Если расфокусировать взгляд, то ничего странного

«Я заказывал шкаф»

«Друг купил онлайн эти складные стулья для своей вечеринки. 5 штук за $ 8!»

«Из четырех отправленных мне диванов 3 оказались с дырками. А 2 сменные подушки, которые к ним прилагались, не подходили по цвету»

«Такое чувство, что с моим новым диваном что-то не так»

«Моя сестренка не зря предупреждала: „В интернете не стоит покупать ничего, на чем придется ездить или спать“»

«Соседка заказала садовое кресло за 4 фунта. Мы думали, она взяла его со скидкой. Покупка только что прибыла...»

«Этот изящный стол показался мне подходящим для личной мастерской. Так он выглядит в реальности»

«Я брал детское кресло-качалку, а прислали автомобильный динамик. Мне кажется, это не одно и то же»

«Приятель выбрал это кресло. Мы предупреждали, что оно может вообще не прийти! Справа — его долгожданное приобретение»

«Я заказывала диван, и он пришел таким. Мне сказали, что остальная часть будет стоить дополнительные $ 200. Зачем, по их мнению, мне диван только с двумя подушками?»

«В „черную пятницу“ случается всякое. Вместо детского шкафа я получил это»

Больше ярких красок и толстых ножек!