19 человек, которые больше никогда не будут заказывать себе мебель в интернете
Согласно отчету Digital 2020, больше половины населения мира пользуется интернетом, и это совсем неслучайно. Всемирная паутина делает нашу жизнь значительно легче. Теперь не нужно идти в книжный, чтобы приобрести что-нибудь почитать; еду можно заказывать, сидя в домашнем халате; а чтобы обставить новую квартиру, достаточно нескольких кликов на сайте. К сожалению, не всегда такие покупки оказываются удачными.
Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые заказали мебель в интернете, а получили кота в мешке.
«Это последний раз, когда я поверил рекламе из инстаграма»
Подвесной стул на сайте и в реальности
Жизнь к этим леопардам не особо благосклонна
Почти в 2 раза меньше, чем заявлено в описании
«Мой босс приобрел 50 стульев на онлайн-аукционе»
На фотографии он был немного больше
Если расфокусировать взгляд, то ничего странного
«Я заказывал шкаф»
«Друг купил онлайн эти складные стулья для своей вечеринки. 5 штук за $ 8!»
«Из четырех отправленных мне диванов 3 оказались с дырками. А 2 сменные подушки, которые к ним прилагались, не подходили по цвету»
«Такое чувство, что с моим новым диваном что-то не так»
«Моя сестренка не зря предупреждала: „В интернете не стоит покупать ничего, на чем придется ездить или спать“»
«Соседка заказала садовое кресло за 4 фунта. Мы думали, она взяла его со скидкой. Покупка только что прибыла...»
«Этот изящный стол показался мне подходящим для личной мастерской. Так он выглядит в реальности»
«Я брал детское кресло-качалку, а прислали автомобильный динамик. Мне кажется, это не одно и то же»
«Приятель выбрал это кресло. Мы предупреждали, что оно может вообще не прийти! Справа — его долгожданное приобретение»
«Я заказывала диван, и он пришел таким. Мне сказали, что остальная часть будет стоить дополнительные $ 200. Зачем, по их мнению, мне диван только с двумя подушками?»
«В „черную пятницу“ случается всякое. Вместо детского шкафа я получил это»
Больше ярких красок и толстых ножек!
А вы заказывали мебель в интернет-магазинах? Ожидания совпали с реальностью или вы, как и авторы фотографий, были разочарованы? Расскажите нам.
Фото на превью kallebo1337 / Reddit, drunky_crowette / Reddit