19 бунтарей, которые нарушают правила и ухом не ведут
Изо дня в день мы привыкли совершать одни и те же действия, придерживаться определенных правил. Но жизнь была бы безумно скучна, если бы иногда мы не позволяли себе небольшие шалости. Даже самые мелкие и безобидные, но способные поднять настроение на весь оставшийся день.
Мы в редакции AdMe.ru убедились, что в повседневной жизни такие весельчаки, идущие против системы, встречаются очень часто. Наша подборка — отличное тому доказательство.
1. Весьма информативно
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Вопрос в том, перевернута наклейка с циферблатом вверх ногами или сами часы. Или и то и другое? Истинное зло было бы с цифрами вверх ногами, но часы в «правильном» положении. © Cley_Faye / Reddit
2. «Не стойте на велосипеде»
3. «Ни одна кружка не может указывать мне, что делать»
4. «Привет, автоинспектор, я хочу сыграть с тобой в игру»
- Да-да, конечно, что может пойти не так?! Автоинспекторы же славятся своим чувством юмора. © SmingUk / Reddit
5. Хороший мерчандайзер на вес золота
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Если со стороны Twix, то все правильно. © lloydmcallister / Reddit
6. При отсутствии других пассажиров это нормально
7. А для чего тогда нужна кнопка?
«Не нажимать на кнопку. Пешеходный переход автоматизирован».
8. «А я коснулся»
«Дрова не трогать».
9. «Пожалуйста, не пишите на доске»
10. Когда хлебом не корми — дай пойти против системы
11. «Пожалуйста, не садитесь на камин»
12. Тележка стоит не той стороной или не в том месте?
13. «У нас выпал снег, а я фотографируюсь в летнем платье»
14. Это просто широкая чашка без ручки
«Чашки».
15. Когда внутри тебя ликует бунтарь
16. В магазине электрики: «Мне, пожалуйста, вилку». — «Какую вилку?» — «Ну-у-у, такую, обычную вилку»
17. «Я сделал это и не жалею. Так вкуснее»
18. Правила существуют, чтобы их нарушать
19. «Брат разрезал для меня пиццу»
А как часто вы поступаете по-своему? В какой момент безумно хотелось пойти против правил?