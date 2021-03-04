19 бунтарей, которые нарушают правила и ухом не ведут

Изо дня в день мы привыкли совершать одни и те же действия, придерживаться определенных правил. Но жизнь была бы безумно скучна, если бы иногда мы не позволяли себе небольшие шалости. Даже самые мелкие и безобидные, но способные поднять настроение на весь оставшийся день.

Мы в редакции AdMe.ru убедились, что в повседневной жизни такие весельчаки, идущие против системы, встречаются очень часто. Наша подборка — отличное тому доказательство.

1. Весьма информативно

Вопрос в том, перевернута наклейка с циферблатом вверх ногами или сами часы. Или и то и другое? Истинное зло было бы с цифрами вверх ногами, но часы в «правильном» положении. © Cley_Faye / Reddit

2. «Не стойте на велосипеде»

3. «Ни одна кружка не может указывать мне, что делать»

4. «Привет, автоинспектор, я хочу сыграть с тобой в игру»

Да-да, конечно, что может пойти не так?! Автоинспекторы же славятся своим чувством юмора. © SmingUk / Reddit

5. Хороший мерчандайзер на вес золота

Если со стороны Twix, то все правильно. © lloydmcallister / Reddit

6. При отсутствии других пассажиров это нормально

7. А для чего тогда нужна кнопка?

«Не нажимать на кнопку. Пешеходный переход автоматизирован».

8. «А я коснулся»

«Дрова не трогать».

9. «Пожалуйста, не пишите на доске»

10. Когда хлебом не корми — дай пойти против системы

11. «Пожалуйста, не садитесь на камин»

12. Тележка стоит не той стороной или не в том месте?

13. «У нас выпал снег, а я фотографируюсь в летнем платье»

14. Это просто широкая чашка без ручки

«Чашки».

15. Когда внутри тебя ликует бунтарь

16. В магазине электрики: «Мне, пожалуйста, вилку». — «Какую вилку?» — «Ну-у-у, такую, обычную вилку»

17. «Я сделал это и не жалею. Так вкуснее»

18. Правила существуют, чтобы их нарушать

19. «Брат разрезал для меня пиццу»