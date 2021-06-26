19 бережливых людей, которые вложили все силы в экономию и на этом не остановятся

Герои сегодняшней подборки не понаслышке знают, как и в чем можно сэкономить, не ущемив себя. Они решили поделиться в интернете тем, как им удалось сохранить кругленькую сумму на сущих пустяках. Кому-то помогли умелые руки, а кто-то использовал смекалку. Особенно воодушевляют примеры, где старые вещи обрели вторую жизнь.

Мы AdMe.ru воодушевляемся такими примерами осознанного потребления. Кто бы подумал, что можно бюджетно обновить плитку в ванной или сделать домик для кота из старого телевизора.

1. «Друг отдал мне свои тридцатилетние колонки бесплатно, потому что внутри разрушилась пена. Я потратил $ 30 на пеноматериалы и пару часов, теперь они как новые. Люблю чинить вещи!»

2. «Обновил пол за $ 35»

Это выглядит просто бомбически! © NeedAnOffButton / Reddit

3. «Я покупала у своего физиотерапевта такие шарики для массажа шиацу по $ 40. Теперь я покупаю их в магазине фиксированных цен за $ 1,25. Они предназначены для сушки»

4. «У вас паршивый стул, который не поддерживает спину? Накиньте на него наволочку с подушкой»

5. «Купил кучу мебели для дворика на фейсбуке. После нескольких часов работы я доволен результатом!»

6. «Вместо того чтобы купить новую люстру за $ 300, я купил антикварную за $ 40 и потратил несколько часов на полировку»

7. «Обрежьте совочки для порошка, чтобы тратить меньше порошка зараз»

8. «Нужна была опора для растения. Использовала палочки для еды»

9. «Не хожу „на ноготочки“ уже год. Лучше буду с неидеальным маникюром и $ 400 в кармане»

10.«Как сэкономить $ 20: старый телевизор стал кошачьим домиком»

11. «В этом доме каждая пара джинсов превращается в шорты, когда изнашивается»

12. «Собиралась выбросить сумочку из-за того, что сломалась застежка. Но вместо этого я починила ее. Горжусь этой небольшой работой»

13. Новый собачий ошейник из старого ремня

14. «Вместо того чтобы покупать новые, моя девушка просто перекрашивает старые картины, которые ей надоели. Вдохновляется увиденным в магазинах. Так мы экономим»

15. «Вместо того чтобы купить ремешок, который стоит дороже самих часов, я сделал новый из уже имеющихся у меня вещей»

16. «После ремонта карниз повесили выше, чем раньше. Вместо того чтобы выбрасывать занавеску для душа и покупать новую, я просто приобрела несколько комплектов колец за $ 6»

17. «Моя наволочка постоянно соскальзывала. Но вместо того чтобы покупать новую, я просто сделал прорези и вставила туда ленту. Теперь наволочка держится»

18. «Сделал новые амбушюры для наушников. Очень приятные»

19. «Починил кресло, пришив к нему когтеточки»

Если не можешь победить врага, перейди на его сторону © Quail-a-lot / Reddit