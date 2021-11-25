18 внимательных человек, которые разглядели секреты, скрытые в обычных вещах

Если лечь на пол в собственной квартире, то она вам покажется совершенно иной. Возможно, вы даже увидите то, чего раньше не замечали. Если приглядеться получше под разными углами к местам и предметам, можно не слабо удивиться. Некоторые из нас даже запечатлели, как привычные вещи открылись им заново: собачья игрушка оказалась с сюрпризом, а стиральная машина ввела в шок, стоило лишь ее перевернуть.

AdMe.ru отыскал фотографии, которые сделали внимательные люди, умеющие в обыденном разглядеть нечто особенное.

«Просто перевернул стиральную машину и нашел это»

«Я собирался выбросить коробку, пока не увидел надпись внутри нее»

«Рецепт картофельного блюда. Купон на скидку. Выиграй $ 1 000».

«Моя собака разгрызла свою игрушку, внутри которой я увидела вот такой недовольный мячик»

По машине раскиданы пасхалки

«Бирка на нагрудном кармане моей куртки»

«Потайная молния».

«Останавливались в отеле Hard Rock. На их пододеяльнике оказались маленькие, едва заметные гитары»

«Я обнаружил скрытое сообщение, когда сорвал бумагу с коробки с супом рамен»

«Приветствуем тебя, благородный эковоин. Только настоящий самурай отделяет бумагу от пластика и сдает их на переработку».

«Рад видеть тебя»

«Это я нашел в своей толстовке»

«„Стоимость вещи я измеряю количеством жизненных сил, которые надо отдать за нее“. Генри Дэвид Торо».

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Компания спрятала букву логотипа внутри розы на упаковке

Этот набор Lego «Аполлон» состоит из 1 969 деталей. Именно в 1969 году космический корабль «Аполлон-11» совершил посадку на Луну

«Маленький секрет на моем джипе»

«Если вы расположите по порядку блоки с цифрами моей дочери, на одной стороне будет указано название производителя»

Пасхалка на «Яндекс.Картах»

«Бирка на сковороде, которую я только что купил»

«Вырасти меня! Тимьян. Эта экобирка сделана из специальной бумаги. Разорвите ее, поместите в почву на освещенном солнцем месте, поливайте, и она прорастет».

Маленькое каменное лицо, спрятанное в углу

Это какое-то новое животное — змеежираф