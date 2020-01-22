18 уморительных совпадений, которые уж точно нарочно не придумаешь

6 0 7 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На первых страницах книг и в начальных титрах фильмов часто можно встретить фразу «Все совпадения случайны». Но так ли это на самом деле? Даже ученые не могут сойтись во мнении по поводу их происхождения. Одни видят в невероятном стечении обстоятельств нечто мистическое, тогда как другие списывают все на слепую игру случая. Независимо от того, во что мы верим, все мы хоть раз становились свидетелями совпадений, которые кажутся чьим-то хитрым умыслом.

Мы в AdMe.ru вдохновились темой удивительных парадоксов в повседневной жизни и отыскали фото простых пользователей соцсетей, о которых так и хочется сказать: «Нарочно не придумаешь».

1. «Пришел на детский день рождения и встретил там этих двух пап. Они не знакомы и не сговаривались. Это чистое совпадение. Вернее сказать, чудо»

2. Ни одна нога баскетболистов и даже судьи на этом фото не касается пола

3. «Мой отец увидел эту картину рядом с местом, где любит завтракать»

«Пропал кот».

4. Вот что значит популярная расцветка

5. Женщина-кошка

6. Среди летчиков тоже встречаются перфекционисты

7. Кажется, на этой парковке есть дресс-код

8. «В кулинарной книге, которую мне подарили на Рождество, точно такие же тарелки, что и у меня дома»

9. «Моя бабуля пришла на дегустацию вина и встретила там своих подруг. Все трое оказались в одинаковых платьях»

10. «На носу кролика моей девушки кролик поменьше»

11. Просто созданы друг для друга

12. Маленькая лапка на лапке

13. «Подруга сказала, что моя шторка для душа выглядит в точности как одна из ее рубашек. Не верил, пока она не зашла ко мне на следующей неделе»

14. Как инь и ян

15. Не только у людей на фото получаются красные глаза

16. Дерево в точности повторяет очертания автомобиля

17. Даже Кайло Рен не любит затариваться товарами для школы перед началом учебного года

18. «Моя тарелка разбилась на практически одинаковые ровные кусочки»

Бонус: судьба или счастливое стечение обстоятельств?

Семья потеряла своего пса во время урагана. После безрезультатных поисков в течение полутора лет они сдались и решили взять собаку из приюта. Первым же кандидатом, которого им предложили, был их потерянный пес.

А вы когда-нибудь становились свидетелем или участником подобных совпадений?