18 крутых татуировок, которые выглядели как недоразумение, пока за них не взялись мастера

Чтобы сделать татуировку, нужна определенная доля смелости. Ведь выбранный рисунок будет с нами всю оставшуюся жизнь. Поэтому перед походом к мастеру люди тщательно просматривают эскизы, советуются с художником: нужно учесть и место нанесения, и краску, да и опыт специалиста играет важную роль. Но никто не застрахован от ошибок. И некоторые принимают решение обратиться к лазеру, чтобы удалить все с глаз долой.

А остальные предпочитают найти нового мастера и создать крутой рисунок, чтобы перекрыть напоминания о неудачном опыте. И мы в AdMe.ru убедились, что при таком подходе все начинает играть новыми красками.

«Полное перекрытие. 16 часов, 5 сеансов. Было больно, но это того стоило»

Не сомневаюсь, что у вас после этого самооценка выросла в геометрической прогрессии. © DAHMER_SUPPER_CLUB / Reddit

«Один и тот же мастер, разница в 11 лет. Теперь я обожаю свою ногу»

«Я до сих пор в восторге, как старое тату закрыто цветком. И это портрет моей кошки»

«Орел перекрыл эту дурацкую писанину»

«Маленькая подсказка: не ходите к первому попавшемуся мастеру, как только вам исполнилось 18»

«Поскольку это было перекрытием, я полностью положилась на мастера. Мы много обсуждали и искали нужный дизайн. Сначала хотела перекрыть другим рисунком, но он меня уговорил. Чему я очень рада»

«Один сеанс от спонтанной татуировки в 18 лет до той, которой я горжусь»

«3 сеанса — и зубастик готов. Перекрытия возможны»

«Мы с сестрой набили парные надписи Famiglia для нашей бабушки из Италии. И у сестры она выглядит круто, а мой мастер решил сэкономить время»

«Лет 20 назад мы с другом сделали себе такие татуировки. Тогда они были очень модными. Я даже не знаю, что они значат, но для нас просто круто смотрелись»

У моего отца есть такая же татуировка, но он не говорит, в чем ее суть. © Magic_Elf_Boy / Reddit

«Мне вообще нравилось мое тату, просто решила, что больше не хочу иметь на себе логотип»

«Перекрытие волком готово»

«Вдохновилась Гарри Поттером на эту татуировку»

«Переделала свое первое тату, которое набила в 22 года»

«Перекрыла старое тату»

Ах, я скучаю по 2000-м. © quiznatoddbidness / Reddit

«6 лет назад у меня была татуировка. Теперь же у меня есть шедевр»

«Ягодное перекрытие»

«Особого тайного смысла нет, просто я библиотекарь. И немного дань уважения первому тату, которое делала в свою бытность хиппи»