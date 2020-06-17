18 сравнений, в которых все понятно практически без объяснений

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Никакие слова не способны в полной мере описать те метаморфозы, которые метко показывают фото: стикеры под микроскопом и без, неизвестные яйца на подоконнике квартиры и вылупившиеся птенцы, желаемый торт и реальная работа кондитера.

Мы в AdMe.ru считаем, что чем интереснее сравнение, тем меньше нужно объяснений. Поэтому оставляем для вас разве что пару уточняющих слов, которые добавляют каждой истории свой шарм или раскрывают интригу.

«Обнаружил яйца у моего окна. Вскоре из них вылупились они»

«Я не поливала его всего один день! Что за драматизм...»

Любимая игрушка внезапно уменьшилась

Так выглядит отклеивание липкого стикера под микроскопом

«iPhone 6s vs. iPhone 11. У меня нет слов»

«Слева то, что у меня попросили. Справа то, что я сделала»

«Мама приготовила это блюдо. И ведь почти не различишь!»

«Хотел украсить стену зеркальными сотами. И вот что мне пришло»

Ученые разработали технологию, которая возвращает подводным объектам на фото и видео их реальный цвет

Разница в год

Изменчивая погода: снимки сделаны с разницей в 15 минут

«У моего ротвейлера витилиго. Вот как пигментация постепенно возвращается на его мордочку»

«Те времена, когда мама стригла нас, — и эпоха, когда она мечтала, чтобы мы стриглись хотя бы иногда»

Уже с трудом влезает в кресло

Как Палестину показывают в сериалах Netflix и как она выглядит на самом деле

Год прошел, и ничего не изменилось

Победитель в конкурсе изображений, полностью сгенерированных компьютером, в номинации «Еда»

«Выбирала зонт на OZON, увидела этот отзыв и купила зонтик, чтобы сделать такой же»

А у вас есть подобные сравнения в памяти компьютера или телефона? Смело прикрепляйте к комментарию и показывайте нам!