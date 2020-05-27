18 прекрасных женщин, которые смогли принять и полюбить свою особенную внешность

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К сожалению, у многих женщин есть комплексы и неуверенность в себе. Так, в 2015 году компания Dove провела эксперимент в 5 странах. Маркетологи установили 2 двери, первая из которых была с надписью «красивая», вторая — с надписью «средняя», и попросили женщин пройти через одну из них. 96 % женщин оценили себя как «средних», что шокировало организаторов.

Мы в AdMe.ru уверены, что любая внешность уникальна и привлекательна. И вот 19 женщин, которые смогли побороть свои комплексы и полюбили себя. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что даже одна удачная покупка может круто изменить жизнь человека.

1. «В детстве надо мной издевались из-за формы носа, и я чувствовала себя неуверенно из-за этого. Но я принимаю свою внешность, потому что я — это не только мой нос»

2. «Еще пару месяцев назад я бы отредактировала фото и сделала себя более худой. Путь любви к себе бывает долгим, но в итоге каждый может сделать это»

3. «Я 10 лет выпрямляла волосы, но теперь я научилась любить свои кудри»

4. «Я больше не переживаю, что моя кожа почти всегда розового оттенка, и пытаюсь полюбить свои румяные щеки»

5. «Мне сказали, что у меня красивая улыбка»

6. «Я ненавидела свой нос в юности и мечтала об операции. Теперь он мне нравится. А если я грущу, то говорю себе, что похожа на римскую статую»

7. «Я долго училась не ругать себя. Сейчас я полюбила свое тело и стала счастливее, чем когда-либо»

8. «Ненавидела свои веснушки все детство и юность»

9. «С каждым днем крашусь все меньше и чувствую себя привлекательной»

10. «Раньше я терпеть не могла свой профиль, а теперь обожаю»

11. «Обычно я не получаюсь на фото, но на этой фотографии я себе понравилась»

12. «Мне понадобилось время, чтобы полюбить свое лицо. В детстве надо мной смеялись из-за больших губ, но теперь они мне нравятся»

13. «Я часами смотрела на фото людей, которые сделали ринопластику, и представляла себя с маленьким носом. Но теперь не хочу менять свой неровный, но красивый нос»

14. «Наконец я полюбила себя и свою кожу вместе со всеми прыщами и веснушками»

15. «Обычно я стесняюсь показывать зубы, но мне очень нравится, как я получилась на этом фото»

16. «3 года назад у меня родилась дочь. Я видела, как ее волосы превращаются в кудри. Тогда я поняла, что она сможет полюбить их, только если я полюблю свои»

17. «Я долго ненавидела свой нос. Но когда поняла, что в мои огромные ноздри можно вместить по 25-центовой монете, это было настолько смешно, что я смогла полюбить его»

Бонус: иногда одна покупка может изменить всю жизнь

«- Я всегда была не уверена в себе и стеснялась носить платья. Но теперь я купила эту красоту и наслаждаюсь своим внешним видом.

— Вау! Я бы обязательно обернулся, если бы ты проходила мимо!» kirbrcd1 / reddit

А как вы смогли принять и полюбить себя? Или вас всегда устраивала ваша внешность?