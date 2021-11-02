18 поттероманов, которые давно не ждут письма из Хогвартса, а сами создают свой волшебный мир

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Иногда придуманный кем-то мир настолько сильно увлекает, что хочется самому попасть туда и пережить хоть немного приключений. Люди по-разному переживают такую тягу: кто-то часто пересматривает любимые фильмы или перечитывает обожаемые книги, а кто-то пытается привнести в свою жизнь толику полюбившейся вселенной с помощью косплея, изменения интерьера или творчества.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед людьми, которые позволили своей музе творить особенное волшебство. И в нашей подборке оно посвящено миру Гарри Поттера.

«В качестве подарка для моей 8-летней дочери я сам сделал „шкаф под лестницей“. И вот как выглядит вход туда»

«Пароль?»

«Я делаю фан-арты по своим любимым фильмам для собственной гостиной»

«Моя жена»

«Кубок Черного озера. Я сделал его из эпоксидной смолы»

«Кажется, мой врач — огромный фанат „Гарри Поттера“»

«Мы с невестой сделали свой Nimbus 2000»

«Одеяло „Книжный шкаф Дамблдора“. Я довольна тем, как все получилось»

«Я хочу показать вам своего папу в образе Дамблдора»

«Я испекла печенье по мотивам мира „Гарри Поттера“»

«Моя девушка обожает Люпина, поэтому я решил сделать это на ее день рождения»

«Мой друг сделал маски Пожирателей смерти»

«Сын хотел „Чудовищную книгу о чудовищах“ на день рождения. Я не смог найти хороший экземпляр, поэтому решил сделать свой собственный»

«Мой новый прикроватный светильник — „Нора“»

«Подруга испекла для меня торт „Нюхлер“ на день рождения, и я в восторге»

«Мой папа сделал это для моей 8-летней дочери, которая только что закончила читать 5-ю книгу»

«Мы вместе с папой сделали это кольцо. Вдохновение черпали от Полумны»

«Сделал столик „Карта Мародеров“, и это заняло у меня 7 недель»

«Мне нравится это фото»

И давно ты стала Эммой Уотсон? © Etticos / Reddit

Хотел бы я готовить оборотное зелье так же хорошо. © mountain___minded / Reddit