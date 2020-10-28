20+ человек, которым удалось сфотографировать то, чего даже в учебниках нет

В течение жизни людям приходят в голову различные вопросы из серии «что будет, если...», на которые не так просто найти ответ. Например, как выглядит перевернутый айсберг или Ниагарский водопад с другой стороны? К счастью, пользователи интернета тоже задают себе любопытные вопросы и делятся результатом исследований в сети.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать что-нибудь новое. Поэтому целыми днями исследуем сеть в поисках небанальных фактов. И вот что нашли на этот раз. Спорим, вы еще не видели таких фото?

Вот как будет выглядеть дощечка, если на ней разгадывать кроссворды из газет 30 лет

Птица приземлилась на пыльный стол и оставила такой отпечаток

Так выглядит лист, в котором осыпалась вся основная часть и остались только жилки

Последствия удара молнии. Это был почтовый ящик

А так блестит паркетный пол, если его идеально отполировать

Вот так выглядит Луна, темную и светлую сторону которой запечатлели одновременно

Если долго не вынимать удостоверение личности из чехла, фото отпечатается на пластике

Вот что стало с дорожным знаком, который плотно висел на дереве

Как выглядит Ниагарский водопад с другой стороны (сзади него есть система туннелей, по которым иногда водят экскурсии)

Это каменная лестница, по которой годами ходит множество туристов

Что будет, если лава вытечет на дорогу

Как будет выглядеть голова, если в нее вживить устройство, которое помогает контролировать эпилептические припадки

«Моя голова после последней операции. Мне вживили устройство для контроля над эпилепсией».

Кредитная карта в разрезе

Так выглядят лапы геккона, когда он держится ими за стену

Что будет, если увеличить стержень ручки во много раз

Это зуб лося, найденный в лесу. Такая находка может стоить около $ 100

Редкое зрелище — подводная часть айсберга

В замочной скважине резиденции Мальтийского ордена в Риме можно увидеть 3 государства: суверенную территорию Мальтийского ордена, Италию и Ватикан

На Луне установлен памятник, на котором написаны имена космонавтов, которые покоряли космос, но не смогли дойти до конца

Это ротвейлер с витилиго

Если вы увидите такое, когда будете купаться в море, — это мощнейший повод для паники

Дело в том, что эти квадратные узоры на воде появляются очень редко и только тогда, когда морское течение гонит волны в одну сторону, а ветер — в другую. Перекрестный прибой на мелководье относительно несильный, но даже здесь плавать в нем рискованно. Волны могут захлестнуть, развернуть и затянуть под воду. Вдали от берега они бывают выше и представляют опасность для яхт и маломерных судов: во время качки судно обычно разворачивают и направляют перпендикулярно волне, но в таких условиях это невозможно. И есть риск, что волна перехлестнется через борт или даже перевернет плавсредство.

Вот что будет, если вы заморозите кокос

Этот туалет удостоен звания самого красивого туалета в Нидерландах 2020

Наконец-то я могу ходить в туалет, как птицы! © blackgold63 / Reddit