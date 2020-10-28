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20+ человек, которым удалось сфотографировать то, чего даже в учебниках нет

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В течение жизни людям приходят в голову различные вопросы из серии «что будет, если...», на которые не так просто найти ответ. Например, как выглядит перевернутый айсберг или Ниагарский водопад с другой стороны? К счастью, пользователи интернета тоже задают себе любопытные вопросы и делятся результатом исследований в сети.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать что-нибудь новое. Поэтому целыми днями исследуем сеть в поисках небанальных фактов. И вот что нашли на этот раз. Спорим, вы еще не видели таких фото?

Вот как будет выглядеть дощечка, если на ней разгадывать кроссворды из газет 30 лет

© pairofcrocs / Reddit

Птица приземлилась на пыльный стол и оставила такой отпечаток

© LukAssArts / Reddit

Так выглядит лист, в котором осыпалась вся основная часть и остались только жилки

© JDsixsmith / Reddit

Последствия удара молнии. Это был почтовый ящик

© bytorthesnowdog / Reddit

А так блестит паркетный пол, если его идеально отполировать

© dmavs420 / Reddit

Вот так выглядит Луна, темную и светлую сторону которой запечатлели одновременно

Если долго не вынимать удостоверение личности из чехла, фото отпечатается на пластике

© RoastedChickenWings / Reddit

Вот что стало с дорожным знаком, который плотно висел на дереве

© Rishodi / Reddit

Как выглядит Ниагарский водопад с другой стороны (сзади него есть система туннелей, по которым иногда водят экскурсии)

© Zion-M / Reddit

Это каменная лестница, по которой годами ходит множество туристов

© undefinedcolton / Reddit

Что будет, если лава вытечет на дорогу

© aryeh95 / Reddit

Как будет выглядеть голова, если в нее вживить устройство, которое помогает контролировать эпилептические припадки

© tribelawn / Reddit

«Моя голова после последней операции. Мне вживили устройство для контроля над эпилепсией».

Кредитная карта в разрезе

© iiiicpdiiii / Reddit

Так выглядят лапы геккона, когда он держится ими за стену

© phauuyap / Reddit

Что будет, если увеличить стержень ручки во много раз

© om_is_love / Reddit

Это зуб лося, найденный в лесу. Такая находка может стоить около $ 100

© sugar36spice / Reddit

Редкое зрелище — подводная часть айсберга

В замочной скважине резиденции Мальтийского ордена в Риме можно увидеть 3 государства: суверенную территорию Мальтийского ордена, Италию и Ватикан

© dorabkiss / Reddit

На Луне установлен памятник, на котором написаны имена космонавтов, которые покоряли космос, но не смогли дойти до конца

© onepersononeidea / reddit, © wikipedia

Это ротвейлер с витилиго

© Capital_Invite / reddit

Если вы увидите такое, когда будете купаться в море, — это мощнейший повод для паники

© Madvillain518 / reddit

Дело в том, что эти квадратные узоры на воде появляются очень редко и только тогда, когда морское течение гонит волны в одну сторону, а ветер — в другую. Перекрестный прибой на мелководье относительно несильный, но даже здесь плавать в нем рискованно. Волны могут захлестнуть, развернуть и затянуть под воду. Вдали от берега они бывают выше и представляют опасность для яхт и маломерных судов: во время качки судно обычно разворачивают и направляют перпендикулярно волне, но в таких условиях это невозможно. И есть риск, что волна перехлестнется через борт или даже перевернет плавсредство.

Вот что будет, если вы заморозите кокос

© sreenath95 / reddit

Этот туалет удостоен звания самого красивого туалета в Нидерландах 2020

© Assie-Klapper / reddit

А с какими ответами на необычные вопросы вы сталкивались в жизни?

Фото на превью onepersononeidea / reddit, wikipedia
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20k