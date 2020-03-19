18 мам и пап, семейная жизнь которых больше похожа на смесь юмора и романтики

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Романтические отношения, про которые слагают легенды и снимают фильмы, на деле часто превращаются в многолетний союз, щедро приправленный специфическим юмором и милыми поступками. Это становится особенно очевидным, когда смотришь на своих мам и пап, даже спустя годы сохранивших необычайное чувство юмора и тот самый огонек, делающий брак долговечным. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что у любви нет срока годности.

Мы в AdMe.ru гордимся пользователями, которые внимательны к своим родителям и приводят их отношения в пример всему интернету.

Кажется, кто-то попался с поличным

«Спасибо, что у меня такие мама и папа. Они поддержат любые идеи даже в час ночи!»

«Папа каждый год пишет маме стихотворение ко Дню святого Валентина. В этом году он взял по несколько строчек из каждого стиха начиная с 1997 года и сделал новую поэму»

Как просто сделать так, чтобы папа всегда угадывал с подарком

«Как-то в 1992-м мама решила накрасить папе ногти, пока тот спал»

Когда притираешься к своему человеку на все 100 %

«У нас уже 11 кошек. Мама приносит еще 2. Реакция папы...»

На самом деле для счастливой семейной жизни нужно не так уж и много

«24 года в браке, и мой папа все еще делает маме сюрпризы на День святого Валентина»

Когда романтика не исчезает даже спустя годы

«Мама оделась на вечеринку как Леди Оленна, папа решил не отставать»

Особый семейный юмор формируется годами

«Мама попыталась сама сделать для папы трость»

Мужской юмор иногда непостижим

Это должно быть примером для каждого

«Когда меня еще не было, мама сама придумала и нарисовала кольцо, которое ей хотелось бы носить. А папа нашел рисунок, заказал кольцо у ювелира и подарил ей»

Папе честности не занимать

Бонус: и как же радостно, что такие отношения мамы и папы проносят через всю жизнь!

Расскажите истории о своих мамах и папах: в их жизни больше юмора или романтики? Они сохранили чувства спустя годы?