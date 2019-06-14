18 крутых идей из разных стран, которые срочно нужно внедрить во всем мире

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Во время путешествий любознательный человек удивляется и поражается несколько раз в день. Потому что в каждой стране есть свои ноу-хау, которыми ей не грех похвастаться. Сиденья в поезде для тех, кто любит природу; прилавки без продавца и табло, показывающее, какие кабинки в уборной свободны, — все эти любопытные задумки из разных стран стоит взять на вооружение и другим народам.

AdMe.ru отыскал по всему миру полезные идеи, которые изумляют туристов из других регионов.

1. Сиденья в поезде повернуты к окну, чтобы можно было любоваться пейзажами (Япония)

2. Жара плюс 40. Полицейские останавливают машины по дороге в Эйлат (Израиль) и дарят водителям подносы с холодными арбузами

3. Сауна на колесе обозрения (Финляндия)

4. Вагоны в метро только для женщин, актуальные в час пик (Япония)

5. Городская валюта фишамендер, которой можно расплатиться во всех локальных учреждениях. Администрация выдает их местным гражданам за особые достижения. Одна купюра равна € 10 (Фишаменд, Австрия)

6. На 18-летие государство прислало гражданину Конституцию (Дания)

7. Вы можете купить бананы без продавца. Здесь полагаются на вашу честность (Кэрнс, Австралия)

8. Табло показывает, какие кабинки туалета заняты, в режиме реального времени (Тайбэй, Тайвань)

9. Арт-галерея в метро (Москва, Россия)

10. Маскировка строительного забора (Шанхай, Китай)

11. Знак предупреждает водителей о ежиках, которых очень много в этом регионе (Юг Финляндии)

12. Диспенсер с солнцезащитным кремом в баре, который находится на крыше (Англия)

13. Уборка мусора. Большинство мусорных баков расположено под землей, поэтому возле них нет неприятного запаха (Амстердам, Нидерланды)

14. Зебра на переходе показывает, с какой стороны едут машины (Испания)

15. Коробка для пиццы с ручкой, чтобы ее было удобно носить (Япония)

16. В автобусах оборудовали специальные места для детей (Швеция)

17. Крутая реклама города (Вена, Австрия)

«Наслаждайся Веной. А не #Вена. Избавься от хештегов в своем путешествии!»

18. Полностью автоматическое метро (Сидней, Австралия)

А что интересного и полезного внедрили в вашем регионе? Расскажите об этом всему миру в комментариях.