18 фото, которые показывают внутреннюю силу отцов-одиночек

Многие из нас догадываются, как непросто матерям-одиночкам воспитывать и обеспечивать детей. Но нередки случаи, когда ребенок остается с папой или же родители поровну проводят с детьми время после развода. И несмотря на то, что многим отцам поначалу нелегко, со временем они учатся и делать красивые прически и маникюр дочерям, и организовывать классные праздники, и вкусно готовить.

Мы в AdMe.ru гордимся папами, которые не стесняются рассказывать о сложностях и делиться своими успехами.

«Спустя 9 месяцев после развода. Ребенок остался со мной»

«Вот такие „парные штуки для нее и для него“ мне и нужны в моей жизни»

Когда ты отец-одиночка, такая картина — это настоящая роскошь

Самое время хорошенько прогуляться

«Совет для других отцов: если вам нужно распутать узелки в волосах дочери, расчешите волосы влажной щеткой прямо во время мытья головы, когда на них нанесен бальзам. Еще это упростит расчесывание и сушку феном»

Когда ты отец-одиночка с дочкой

«Я должен был сказать 7-летней дочери, что мы не можем завести собаку, как бы она ни просила. Но что поделать, знакомьтесь, это Ваффл»

«Я отец-одиночка. Мы с дочкой решили сделать одинаковые тату»

«Это мой первый год в роли одинокого отца. Вот такая у меня получилась елка»

«Сейчас я на стадии развода. Я получил это от дочери, и это стоит всех трудностей, через которые мне приходится проходить. Думаю, я все делаю правильно»

«На связи отец-одиночка, который делает все, что в его силах»

Когда дети остались с мамой на Рождество, одинокий отец может побаловать себя стейком

«В жизни без жены есть плюс: ты можешь обустроить дом так, как захочешь!»

«3-й год в роли отца-одиночки. Впервые запек индюшку и сделал закуски. Вышло круто!»

Когда кто-то просто хочет немного любви

Надпись на стекле: «Вакансия открыта».

«Я очень переживал, как справлюсь с новой ролью, ведь после развода дочка стала проводить время поровну со мной и ее мамой. Но теперь я очень горжусь тем, как организовал все это для нас»

«После развода я все время ищу креативные идеи для своих мальчиков. Вот мы в 2015 году. Это ястреб на плече у сына»

Иногда напористость идет только на пользу