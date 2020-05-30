18 экологичных решений для быта, которые просты как 5 копеек и почти ничего не стоят
Совершая привычные дела изо дня в день, мы незаметно голосуем за то, каким будет наше будущее. Все больше неравнодушных людей вносит свой маленький вклад в заботу о природе. Ведь даже самого простого действия может быть достаточно, если его совершит как можно больше людей.
Мы в AdMe.ru убедились, что заботиться о природе несложно. Эти пользовательские истории показывают, в каких мелочах проявляется такая забота.
«Я работаю в больнице, где сотрудники каждый день едят с помощью пластиковых приборов. Мое решение — вилка и ложка в старом пенале»
«Моя мама знает, что я пытаюсь заботиться о природе, поэтому на мой день рождения она приготовила мне домашнее мыло для тела, пилинг, шампунь и кондиционер!»
«Это была ее первая попытка, поэтому она использовала формочки в виде лапок для приготовления домашних угощений для собак».
«Сделал настольную лампу из старой камеры, какой-то коряги и разбитого светильника»
«Я сделала этот пушистый коврик в марокканском стиле из старой одежды»
«Это североафриканский метод шитья, где используется старая одежда и шерсть, чтобы сделать великолепные, тонкие, красочные и уютные ковры. Я закончила этот к Новому году и уже начала еще один!»
«Я сделала эти свадебные скатерти из старой простыни. Как они вам?»
«Моя любимая кружка разбилась, и я решила сделать из нее импровизированную плошку для суккулентов»
«Конфетти для моей свадьбы. Листья бесплатны и экологичны»
«В Амстердаме есть день, когда жители вывозят мусор, который не предназначен для обычных контейнеров. Мы нашли эти чайники сегодня утром и придумали для них новое назначение»
«Недавно я научилась правильно хранить продукты без пластика»
«Всю зелень я сложила в хлопковые сумки в нижних отделениях. Брокколи и морковь нужно хранить как цветы — подрезать стебли и поместить в воду. Морковь очень хорошо чувствует себя в воде, она хранится так около 2 недель».
«Использованные деревянные палочки для еды пригодились для создания хлебницы»
«Рулон небумажных полотенец для нашей кухни»
«Не смог найти подходящую мыльницу и решил использовать изобретательность и немного лего»
«Старые сломанные жалюзи превратились в таблички с названием растений»
«Использовала симпатичный картонный пакет из магазина, чтобы обернуть подарок. Бантик сделан из холщовых ручек»
«Что я беру с собой в кино: многоразовая бутылка для воды, которую можно сложить в карман, когда она не используется, стальной контейнер небольшого размера»
«Вот какая подставка под украшения получилась из собачьей клетки»
«Я нашла эту старую скатерть, а моя мама превратила ее в сказочное платье для моей последней фотосессии»
«Вот что я делаю из никому не нужных использованных ремней для перевозки грузов: модные, прочные и функциональные корзинки. Мои кошки их обожают»
Какие у вас есть способы и сэкономить, и позаботиться о природе?
Фото на превью thecolorfulopal / Reddit