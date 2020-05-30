18 экологичных решений для быта, которые просты как 5 копеек и почти ничего не стоят

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Совершая привычные дела изо дня в день, мы незаметно голосуем за то, каким будет наше будущее. Все больше неравнодушных людей вносит свой маленький вклад в заботу о природе. Ведь даже самого простого действия может быть достаточно, если его совершит как можно больше людей.

Мы в AdMe.ru убедились, что заботиться о природе несложно. Эти пользовательские истории показывают, в каких мелочах проявляется такая забота.

«Я работаю в больнице, где сотрудники каждый день едят с помощью пластиковых приборов. Мое решение — вилка и ложка в старом пенале»

«Моя мама знает, что я пытаюсь заботиться о природе, поэтому на мой день рождения она приготовила мне домашнее мыло для тела, пилинг, шампунь и кондиционер!»

«Это была ее первая попытка, поэтому она использовала формочки в виде лапок для приготовления домашних угощений для собак».

«Сделал настольную лампу из старой камеры, какой-то коряги и разбитого светильника»

«Я сделала этот пушистый коврик в марокканском стиле из старой одежды»

«Это североафриканский метод шитья, где используется старая одежда и шерсть, чтобы сделать великолепные, тонкие, красочные и уютные ковры. Я закончила этот к Новому году и уже начала еще один!»

«Я сделала эти свадебные скатерти из старой простыни. Как они вам?»

«Моя любимая кружка разбилась, и я решила сделать из нее импровизированную плошку для суккулентов»

«Конфетти для моей свадьбы. Листья бесплатны и экологичны»

«В Амстердаме есть день, когда жители вывозят мусор, который не предназначен для обычных контейнеров. Мы нашли эти чайники сегодня утром и придумали для них новое назначение»

«Недавно я научилась правильно хранить продукты без пластика»

«Всю зелень я сложила в хлопковые сумки в нижних отделениях. Брокколи и морковь нужно хранить как цветы — подрезать стебли и поместить в воду. Морковь очень хорошо чувствует себя в воде, она хранится так около 2 недель».

«Использованные деревянные палочки для еды пригодились для создания хлебницы»

«Рулон небумажных полотенец для нашей кухни»

«Не смог найти подходящую мыльницу и решил использовать изобретательность и немного лего»

«Старые сломанные жалюзи превратились в таблички с названием растений»

«Использовала симпатичный картонный пакет из магазина, чтобы обернуть подарок. Бантик сделан из холщовых ручек»

«Что я беру с собой в кино: многоразовая бутылка для воды, которую можно сложить в карман, когда она не используется, стальной контейнер небольшого размера»

«Вот какая подставка под украшения получилась из собачьей клетки»

«Я нашла эту старую скатерть, а моя мама превратила ее в сказочное платье для моей последней фотосессии»

«Вот что я делаю из никому не нужных использованных ремней для перевозки грузов: модные, прочные и функциональные корзинки. Мои кошки их обожают»

Какие у вас есть способы и сэкономить, и позаботиться о природе?