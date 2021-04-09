18 детей, которых конфетами не корми — дай потроллить взрослых

Дети могут довести до абсурда практически все, за что берутся. Иногда это происходит случайно в силу юного возраста, а порой вполне осознанно. Так или иначе, затеи малышей нередко оборачиваются парой-тройкой новых седых волос у взрослых.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые мальчишки и девчонки просто созданы для того, чтобы подтрунивать над взрослыми и делать так, чтобы те не расслаблялись. И фото пользователей сети — прямое тому доказательство.

«Я была так занята на кухне, что не знала, за что хвататься. Младший брат предложил помочь. Я попросила его взять пакет с картошкой, очистить половину и сварить. Он гений»

«Мы с женой накопили $ 1 060, хотели купить билеты на футбол. Вчера решили достать конверт с деньгами, чтобы моя мама заплатила за сезон»

«Обыскали все, но так ничего и не нашли, пока жена не догадалась заглянуть в измельчитель. Это сделал наш 2-летний ребенок».

«Сказала 5-летней дочери, что она сможет посмотреть телевизор только после того, как наведет порядок на полу»

«Кажется, в детстве я был неплохим троллем»

«Моя дочь на минутку притихла на кухне. В итоге вот что я увидела»

«В наш магазин зашла молодая пара с ребенком. Мы выбирали смартфон для их сына на 13-летие. Определились с цветом и аксессуарами. Все вместе вышло почти на ₽ 15 000»

«Я подвел их к кассе, создал чек. На стандартный вопрос: „У вас наличный или безналичный расчет?“ — пара в голос рассмеялась, а затем из-за спины у них показался малой с 14 небольшими пакетами мелочи и одной толстенькой пачкой купюр. Чтобы было удобнее считать, пересыпали все в один большой пакет. Вот они — ₽ 15 000».

«Я поздравляла в детском саду папу с Днем защитника Отечества. Хотела нарисовать его и маму, но не рассчитала место»

«Мама потом спрашивала, за что она папу за волосы таскает».

«Моя дочь очень хотела достать леденцы с холодильника. Она нашла нетривиальный способ туда забраться»

«Сын сегодня отказался идти в садик. Взял подушку, одеяло, перебрался в свою картонную лачугу и объявил: „Мой дом — мои правила!“»

«Разбирал с мамой на антресолях. На глаза попались открытки на Новый год, которые я сам рисовал классе в 3-м. Маме я советовал побольше пилить папу, а отцу — вот что»

«Я попросил своего 2-летнего сына положить его тарелку в посудомоечную машину. Вот как это выглядело»

«5-летний сын друга сделал ему бутерброд на работу. Я не мог перестать смеяться, когда он открыл свой ланч-бокс»

«Мой 5-летний ребенок — гений. Вот как он разместил свой корабль»

«Тонкий намек моего 7-летнего сына»

«Посоветовал ребенку хранить свои деньги в надежном месте, где их никто не тронет. Надежное место»

«Не трогать».

«Дочка восьми лет вернулась из детского лагеря в Крыму. Просил привезти камешек с пляжа — кусочек моря, так сказать»

«1,5 кг моря летели в Москву в рюкзачке ребенка».

«Так мой 6-летний сын ел буррито на завтрак... Фото сделано сразу после того, как он сказал: „Я наелся“»

«8-летняя ученица сделала открытку. Хочется полезть на чердак за Сартром...»