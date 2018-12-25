18 человек, которые на все смотрят с позитивом
Без изрядной доли юмора в нашем мире никуда. А если к этому прибавить еще и хорошее настроение, то многие проблемы станут решаемыми или предстанут в совершенно ином свете.
Кажется, что каждый герой статьи может на все что угодно смотреть с позитивом, и мы в AdMe.ru искренне восхищаемся этим.
Для кого-то и в пробках есть свои плюсы
Секреты тех, кто активно пользуется соцсетями
«Собрал несколько бананов, которые я вырастил на заднем дворе. Мне кажется, это успех?»
Если кто-то не соглашается на твои правила, подстраивайся и импровизируй
Простое и быстрое решение проблемы
13 дюймов снега? Не беда, и так доедем!
Как тут откажешь?
Чего пропадать такому месту?
Это еще и платное приложение
И на почту сходил, и порадовал себя
«Вот как мой друг готовится к экзаменам, учитывая, что он не приходил на занятия целый семестр»
«C++ Руководство для начинающих — полный курс».
«На новой работе сказали, что мы можем использовать только стандартные заставки. Пока что никто не заметил...»
Зато честно
Зато у других целеустремленность и нацеленность на результат просто зашкаливают
Идеальное пальто для владельцев кошек и собак
Вроде и без хеппи-энда, но владелец доволен
Ведь в правилах это не запрещали
Ловкий пешеход. Или нет. Или все-таки да
А у вас бывало такое, что даже в самой неловкой или необычной ситуации вы смотрели на все с позитивом?
Фото на превью thejohnblog / Reddit