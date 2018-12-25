18 человек, которые на все смотрят с позитивом

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Без изрядной доли юмора в нашем мире никуда. А если к этому прибавить еще и хорошее настроение, то многие проблемы станут решаемыми или предстанут в совершенно ином свете.

Кажется, что каждый герой статьи может на все что угодно смотреть с позитивом, и мы в AdMe.ru искренне восхищаемся этим.

Для кого-то и в пробках есть свои плюсы

Секреты тех, кто активно пользуется соцсетями

«Собрал несколько бананов, которые я вырастил на заднем дворе. Мне кажется, это успех?»

Если кто-то не соглашается на твои правила, подстраивайся и импровизируй

Простое и быстрое решение проблемы

13 дюймов снега? Не беда, и так доедем!

Как тут откажешь?

Чего пропадать такому месту?

Это еще и платное приложение

И на почту сходил, и порадовал себя

«Вот как мой друг готовится к экзаменам, учитывая, что он не приходил на занятия целый семестр»

«C++ Руководство для начинающих — полный курс».

«На новой работе сказали, что мы можем использовать только стандартные заставки. Пока что никто не заметил...»

Зато честно

Зато у других целеустремленность и нацеленность на результат просто зашкаливают

Идеальное пальто для владельцев кошек и собак

Вроде и без хеппи-энда, но владелец доволен

Ведь в правилах это не запрещали

Ловкий пешеход. Или нет. Или все-таки да

А у вас бывало такое, что даже в самой неловкой или необычной ситуации вы смотрели на все с позитивом?

Фото на превью thejohnblog / Reddit

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