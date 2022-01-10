18 человек, у которых без остановки дергается глаз. Еще бы, с такими-то родственничками и соседями

Жить с кем-то под одной крышей — одновременно и радость, и потрепанные нервы. Потому что разве что в книгах и романтических комедиях члены семьи и соседи по квартире бывают идеальными людьми. В реальности все, конечно же, не так, и существует масса мелочей, которые могут знатно вывести из себя.

Мы в AdMe.ru увидели эти фото, которые герои нашей подборки выложили в сеть, и тут же решили налить себе чая с ромашкой, чтобы успокоиться. Потому что, оказывается, некоторые вещи способны взбесить даже через экран компьютера. Проверьте, так ли это у вас.

«И раз за разом я говорю маме, чтобы она не чистила сковороду с моющим средством»

«Посудомоечная машина почти полностью пустая. Но мой сосед загружает ее вот так»

«Моя ракетка до и после того, как братишка „одолжил“ ее, чтобы поиграть в бадминтон»

«И вот это я нахожу в ванне каждый раз после того, как сестра примет душ»

«Кружка соседа. То, что вы видите, — многомесячные слои английского чая. Мыть отказывается»

«Папа никогда не ставит чайник туда, где ему положено быть. Никогда. Неужели это так сложно?»

«Магнитная ручка была со мной 4 года. Сестра взяла ее на один день, и результат: 6 магнитов потеряно, 5 сломано, и целая куча других деталей тоже повреждена»

«„Твой кусочек шарлотки на столе“. Но я так хотела целый...»

«Мама решила, что хранить оливковое масло вот так — отличная идея. Угадайте, чем я почти напился за обедом»

«Вот что мой сосед сделал с деревянной ложкой, которую папа смастерил для меня своими руками»

«Сестра делала свечи на кухне и оставила после себя дикий беспорядок, потому что „очень устала“»

«Так выглядит рабочий стол моей мамы»

«Мой парень решил вымыть мой новенький японский нож в посудомойке. Уже к утру он заржавел»

«Девушка думает, что возвращать вот это в холодильник — абсолютно нормально»

«Взял на минутку мамин телефон, увидел это. У меня приступ паники, ребята»

«Я купил крылышки для всей семьи. А вот так их ел мой брат»

«Сестра передала мне кусок торта»

«Папа просто забыл сообщить мне, что сегодня будут обновлять лестницу. И вот мое утро»