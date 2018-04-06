18 человек, которым нереально повезло с чувством юмора
Это только кажется, что наша жизнь полосатая ну или в крайнем случае серая. На самом деле она разноцветная, что подтверждают герои этой подборки. Например, бесстрашная девушка на паспортном контроле, фотогеничный пасхальный кролик и сварщик-рок-звезда.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 18 доказательств того, что некоторых людей природа наградила поистине неудержимым чувством юмора.
Вот такой забавный тюнинг
Похоже, что в наше время отзыв можно написать о чем угодно, даже об отделе полиции
«Наш журнал раз в год публикует фотографии в купальниках, присланные моделями онлайн. Эта нас по-настоящему зацепила»
Чем дольше вы не моете свой автомобиль, тем выше вероятность появления на нем подобных напоминаний
«Мой друг ездил в Тайбэй и увидел это на паспортном контроле»
«В этой сумке пистолет, бомба, очень большой нож и куча наркотиков».
«Ждала своей очереди к доктору, как вдруг заметила, что кто-то оставил свой образец стула»
Похоже, что этот шутник все же получил скидку
«Принесите фото своего пса и получите скидку в $ 1 с вашей покупки».
Тут все чудесно: и сама новость, и комментарий к ней
«Я работал пасхальным кроликом на празднике. Гостей снимал профессиональный фотограф, который предложил сфотографировать и меня. Это мой лучший снимок за всю жизнь»
«Моя бабушка сшила эти наряды для моей мамы и ее сестер в 1972 году»
Безопасность превыше всего
«Вы должны кричать „Останется только один!“, для того чтобы пользоваться любым из этих мечей. Спасибо за понимание».
«Мой друг купил себе кабриолет и ездит на нем только в этой шапке»
Кто сказал, что люди с возрастом становятся серьезнее?
«У бабули ухудшилось зрение, поэтому тетя купила ей огромные карты. Их не так просто держать в руках, зато все видно, и она по-прежнему может играть»
«Я решил пошутить 1 апреля: положил ванильный пудинг в банку из-под майонеза и съел его на глазах у детей. Выражение ужаса на их лицах бесценно»
«Моя мама прислала мне это на Пасху. Люблю ее»
«На работе проходил конкурс по украшению пасхальных яиц. У меня нет художественных наклонностей»
«Имя автора (1988 г. р.)
Магистерская диссертация в минималистском дизайне, 2018
Размер средний: яйцо
Глядя на чистую белую бездну, покрывающую поверхность этого яйца, мы невольно вглядываемся в глубину своей души, чтобы узнать, какая огромная пустота там скрывается. В то же время нам приходится представлять то, что отсутствует, то, что могло бы заполнить эту пустоту. Наша творческая осознанность — это и есть подлинный шедевр».
Сварщик, который взял и «вдарил рока в этой дыре»
Фото на превью trollbob/reddit.com