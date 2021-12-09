18 человек, которых за окном поджидало такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать
Плохо, когда окна смотрят в стену соседнего дома. Но еще хуже, когда они смотрят прямиком в окна соседей. Наверное, нет на свете человека, который бы не хотел ежедневно любоваться шикарным видом из окна своей квартиры, офиса или общежития. Героям нашей подборки в этом плане определенно повезло.
Нам в AdMe.ru захотелось хоть на минутку побывать на месте этих людей, чтобы лицезреть все своими глазами. А в конце статьи вас ждет бонус — именно тот случай, когда с видом промашка вышла.
«Я поступил в Эдинбургский университет. Это вид из окна моего общежития»
- Это же Хогвартс! © Foodie4Doodie / Reddit
«Моя невестка работает метеорологом на севере штата Мэн. Это вид из окна ее офиса»
«Вид из окна моей спальни этим утром. Обожаю Новую Зеландию!»
«Живу в Берлине. Вид из окна моей спальни»
«Переехал в свой новый дом. Раньше у меня было крошечное окошко, выходящее на соседнюю стену. Теперь мой вид из окна выглядит так»
«Переехал жить в Нью-Йорк. Вид из окна моей гостиной просто невероятный»
«Думал, что забронировали какой-то дешевый отель в Пизе. Это вид из окна нашей спальни»
«До того, как мы купили этот дом в Дублине, здесь была столовая. А вместо окна были раздвижные двери»
«Живу в студии площадью 37 кв. м. Зато из единственного окна в моем доме открывается вид на Центральный парк»
«Вид из окна моего общежития в Швейцарии»
«Сижу завтракаю в гостях у друга. Вид из окна»
- «Ничего, мы подождем. Тебе же все равно надо будет идти домой». © musagaliev / Pikabu
«Снял жилье в Новой Зеландии с потрясающим видом из окна спальни. Это самое красивое место из всех, где я был!»
«Вид из окна моей квартиры на монумент ракеты-носителя „Союз“»
«„Ух ты, как же похоже на мой дом!“ — сказал я, когда смотрел фильм „Марсианин“. Вот вид из моего окна»
«Вид из окна моего офиса на исследовательской станции в Антарктиде»
«После выхода на пенсию мои родители построили дом. Вот вид с их кровати»
«Раньше я жила в подвале без окон... А это вид из моего нового дома»
«Вот такой вид открывается из окна моего универа»
«Исландия. Вид из моего окна этим утром»
«Увидел из окна моей кухни сегодня утром. Видимо, у нас в Дании есть летающие корабли»
Бонус: «Красота. Особенно понравилось это окно. Внутри горел свет и работал телевизор»
А какой вид из окна открывается у вас?
Фото на превью connor9 / Reddit
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