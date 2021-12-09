18 человек, которых за окном поджидало такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать

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Плохо, когда окна смотрят в стену соседнего дома. Но еще хуже, когда они смотрят прямиком в окна соседей. Наверное, нет на свете человека, который бы не хотел ежедневно любоваться шикарным видом из окна своей квартиры, офиса или общежития. Героям нашей подборки в этом плане определенно повезло.

Нам в AdMe.ru захотелось хоть на минутку побывать на месте этих людей, чтобы лицезреть все своими глазами. А в конце статьи вас ждет бонус — именно тот случай, когда с видом промашка вышла.

«Я поступил в Эдинбургский университет. Это вид из окна моего общежития»

«Моя невестка работает метеорологом на севере штата Мэн. Это вид из окна ее офиса»

«Вид из окна моей спальни этим утром. Обожаю Новую Зеландию!»

«Живу в Берлине. Вид из окна моей спальни»

«Переехал в свой новый дом. Раньше у меня было крошечное окошко, выходящее на соседнюю стену. Теперь мой вид из окна выглядит так»

«Переехал жить в Нью-Йорк. Вид из окна моей гостиной просто невероятный»

«Думал, что забронировали какой-то дешевый отель в Пизе. Это вид из окна нашей спальни»

«До того, как мы купили этот дом в Дублине, здесь была столовая. А вместо окна были раздвижные двери»

«Живу в студии площадью 37 кв. м. Зато из единственного окна в моем доме открывается вид на Центральный парк»

«Вид из окна моего общежития в Швейцарии»

«Сижу завтракаю в гостях у друга. Вид из окна»

«Ничего, мы подождем. Тебе же все равно надо будет идти домой». © musagaliev / Pikabu

«Снял жилье в Новой Зеландии с потрясающим видом из окна спальни. Это самое красивое место из всех, где я был!»

«Вид из окна моей квартиры на монумент ракеты-носителя „Союз“»

«„Ух ты, как же похоже на мой дом!“ — сказал я, когда смотрел фильм „Марсианин“. Вот вид из моего окна»

«Вид из окна моего офиса на исследовательской станции в Антарктиде»

«После выхода на пенсию мои родители построили дом. Вот вид с их кровати»

«Раньше я жила в подвале без окон... А это вид из моего нового дома»

«Вот такой вид открывается из окна моего универа»

«Исландия. Вид из моего окна этим утром»

«Увидел из окна моей кухни сегодня утром. Видимо, у нас в Дании есть летающие корабли»

Бонус: «Красота. Особенно понравилось это окно. Внутри горел свет и работал телевизор»