18 человек, которые всю душу вложили в ремонт и теперь чуть ли не прыгают от радости

Ох уж это страшное слово — «ремонт». Кругом пыль, шум и хаос. Но герои нашей статьи готовы были пройти через все эти ужасы ради долгожданного апгрейда своего жилья. Они не только с головой погрузились в процесс переделки, вдохнув в свой дом новую жизнь, но и с гордостью поделились полученным результатом.

Нам в AdMe.ru ну очень нравится наблюдать, как обычные квартиры со скучным интерьером превращаются в роскошные апартаменты. Многие из них хоть сейчас помещай на обложку журнала.

«Стал счастливым обладателем клоповничка. Когда заезжал, чуть ли не плакал, то ли от радости, то ли от горя, представляя весь грядущий ремонтный ужас»

«Сам я не специалист, но захотелось себе плиточку все-таки, теплые полы и все такое. В общем, стал я человеком-соседом. Все делал сам, хотя никакого опыта не имею, просто смотрел ролики на YouTube. Плитку вообще клал первый раз в жизни. Получилось не без косяков, но в целом я доволен».

«Итак, что имеем: старая кухня в хрущевке. Свободного места, по сути, нет»

«Я продумал, как все разместить, накидал схему и начал ломать все, кроме стояков. Вот что у меня получилось. Главная особенность всего проекта — столешница сложной формы. Она позволила получить как адекватную рабочую зону, так и обеденный стол, который вмещает 3 человек».

«Мы просто вынесли ванну из уборной, чтобы было попросторнее, и больше о ней не вспоминали»

«Наша гостиная до и после обновления»

«Сделали в спальне косметический ремонт, и она превратилась в уютное убежище»

«Апгрейд террасы моей девушки»

«У нас на кухне есть лоджия, которую мы использовали как склад. Потом меня перевели на удаленку, я ютился на кухне и бегал по комнатам от детей»

«А потом решил, что нужно забрать эту лоджию себе. С ремонтом помогли брат и теща. Есть еще что доделать, чтобы было максимально уютно, но в целом добились того, чего хотели. Теперь у меня есть теплое пространство для работы».

«Превратили чердак в дополнительную комнату для дочери»

«Хотя у нас было мало денег на ремонт, он получился просто потрясающим»

«Чтобы придать уборной индивидуальности, для дизайна мы в основном использовали винтажные штучки и находки из комиссионок».

Вот это я понимаю: ремонт с характером, с «лицом». Просто «ух ты!». © KAKrisko / Reddit

«Старший подрос, и на общем собрании было решено обновить его комнату. Так как мы экономные, делали все своими руками»

«Мой дядя укладывал плитку, я отвечал за электрику, а брат — за водопровод»

«Модернизация кухни женскими руками»

«Превратила подвал в уютную квартирку с местом для шитья»

«Переделали ванную»

«Обновила комнату своими руками. Я просматривала Pinterest в поисках вдохновения и объединила в своем дизайне все понравившиеся идеи»

«Решили полностью переделать комнату, так как она постепенно превратилась в игровую для детей. А мы хотели, чтобы это было именно наше пространство»

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что вы добавили зеркала, а не снесли стену в комнате. Вау! © elsynkala / Reddit

«Я считаю, главное в дизайне — индивидуальность»

«Друг сказал, что теперь наша столовая выглядит как модная кофейня, где вечерами играет джаз, а по выходным — хип-хоп»