18 человек, которые страшно накосячили, но не разозлились, а подумали: «Что ж, расскажу друзьям, пусть поржут»

Все совершают ошибки, но не каждый может над собой посмеяться и рассказать другим о своем промахе. Этим как раз и отличились герои сегодняшней подборки: они не только облажались, но и написали об этом пост в интернете. Нам особенно жаль молодые ростки. А вот коту крупно повезло.

Мы в AdMe.ru уважаем людей, которым хватает чувства юмора, чтобы поделиться своим провалом со всем миром.

1. «Помыла свою мерную чашку, да так, что на ней теперь нет шкалы с цифрами»

2. Приготовление пирожных пошло не по плану

Занимаюсь выпечкой уже полвека и ни разу ничего подобного не видела. Снимаю шляпу. © glycophosphate / Reddit

3. Зато все по системе

4. «Пришла на работу, посмотрела вниз и увидела это. Работаю в полутора часах езды от дома, поэтому не могу пойти и переобуться»

5. «В следующий раз воспользуюсь микроволновкой»

6. Интересно, заметили ли?

7. «Когда работаешь в первую смену, 30 минут добираешься до работы и тут понимаешь, что забыла ключи»

8. После тяжелого рабочего дня

9. Всегда найдется повод, чтобы расстроиться

10. «Уронила все саженцы на пол. Ни один не выжил»

11. Когда телефон решил поздравить

12. «Выронила из рук банку с кошачьим кормом»

13. «Вчера на парковке уронил и поднял чехол от AirPods. Сегодня не мог найти наушники. Вернулся на парковку и увидел это»

14. Худший способ начать утро

15. Дайте два!

16. «Пригласили моих родителей в гости, но они позвонили в дверь в самый неподходящий момент»

17. «Сегодня первый день моей стажировки. Присел, чтобы достать телефон, и мои штаны порвались»

18. «Хотел добавить немного соли»