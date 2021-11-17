18 человек, которые смогли навести уют там, где, казалось, поможет лишь бригада мастеров

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Ремонт — затратный и выматывающий способ времяпрепровождения, но многих это не останавливает на пути к своей цели — уюту в доме. И среди таких людей есть особые умельцы, которые все делают сами и из неприглядного жилища создают конфетку.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед героями нашей подборки, ведь их терпение и мастерство достойны внимания.

«Наконец-то пришло время показать, во что превратился и как „обуютился“ мой балкон»

«Ремонт в совмещенном санузле. Хочу поделиться результатом»

«Преображение моей гостиной»

«Несколько напряженных недель ремонта, но я так рад, что первая комната полностью готова!»

«Мы переделали мою комнату за несколько дней. Не передать словами, как сильно я хотел здесь сделать ремонт и выкинуть эту нефункциональную громоздкую мебель»

«Мы использовали больше 100 умных устройств Xiaomi в одной квартире, и вот что вышло»

«В нашем случае умный дом — это неотъемлемая часть проекта квартиры. Если его убрать, мы останемся без освещения, выключателей, теплого пола, вытяжки. То есть у нас останутся только стены, пол и потолок».

«Балкон: 1,9 кв. м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона»

До и после. Стену между кухней и комнатой снесли

Тоже до и после. Стену убрали

«Снимаю ветхую квартирку в стиле 80-х и одним прекрасным утром понял, что не могу больше видеть это вокруг»

«Я переделал хрущевский санузел»

«После покупки квартиры заполучил, кроме всего прочего, вот такую лоджию. И решил ее переделать»

«Ремонт однокомнатной квартиры. До и после. Вот кухня»

«А вот как я переделала свою комнату»

«Хочу похвастаться, что закончил ремонт туалета»

«Я очень доволен результатом»

«Я капитально переделал старый офис отца в подвале»

«Ребят, смотрите, мы своими руками переделали убитый открытый балкон арендованной квартиры в приятное место!»