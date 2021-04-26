18 человек, которые однажды попробовали завести дома растение, а теперь по уши сидят в зеленых джунглях

В детстве у многих в комнатах стояли герани и кактусы. Но если одни из нас воспринимали уход за растениями как навязанную родителями обязанность, то другие говорили себе: «Вырасту и заведу еще больше цветов!» И знаете, есть люди, у которых эта мечта наконец-то сбылась.

Авторы в AdMe.ru тоже без ума от своих зеленых питомцев. Так что за время работы над этой фотоподборкой мы уже присмотрели себе новые монстеры и филодендроны.

Прошло всего 3 года, а цветок вымахал выше бабушки

Маленький горшок треснул, поэтому его было решено закопать сломанной стороной в землю. Получилась оригинальная клумба для суккулентов

«Вот такой тюльпан вырос в моем саду. У него гибридный лист-лепесток»

Я изучаю биологию и знаю, что лепестки и внутренние части цветков — это видоизмененные листья. Так что растение явно что-то напортачило в процессе роста. © AliNeisy / Reddit

Когда так любишь свои растения, что даже носишь футболку с их изображением

«Муж сделал мне потрясающий подарок на день рождения. Теперь это не уродливая цементная стена, а „клумба“ для моих цветочков»

«Все пугаются бедняги Мориса. Говорят, что похож на паука-птицееда. А я думаю, что он просто красавец»

Не поверите, но у филодендрона иногда могут быть и оранжевые листья

Когда так любишь свою бегонию, что готова сделать татуировку в ее честь

Строгий парень спереди, распустеха сзади

Этот цветок прислали по почте. Растение ехало 7 дней, и только посмотрите, как идеально оно выглядит!

«Этот гигант растет в саду моих родителей. Банан я приложила для масштаба»

«Фотосессия моей подруги с ее филодендроном»

«Вот как преобразилась моя комната с 2019 по 2020 год»

«Я покрасила волосы и стала похожа на свои растения. А еще мне нравится, что листья монстеры выросли больше моей головы»

«Самый большой цветок кактуса, который я когда-либо видел»

«Посадила первое семечко лимона в своей жизни, и оно только что проросло. Я гордая „мама“!»

«Моя первая сансевиерия. Пришлось ехать из цветочного магазина на велосипеде с рюкзаком за плечами и этими листьями, торчащими из него»

«Я помогала своему парню справиться с депрессией. Нужно было что-то успокаивающее и красивое, поэтому мы накупили растений и превратили квартиру в джунгли»