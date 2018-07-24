18 человек, которые не читают инструкции, а предпочитают учиться на собственных ошибках

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Не зря придумали множество поговорок о том, что сначала нужно думать, а потом уже делать. Но многие пренебрегают этим правилом, и такие решения чаще всего оборачиваются самыми разными неудачами. Героев этой статьи объединяет одно: они не очень-то любят читать инструкции или долго размышлять, перед тем как что-то сделать, и любое их действие — от приготовления тортика до ставок на спорт — приводит к грандиозному и очень смешному провалу.

AdMe.ru предлагает посмотреть на тех, кто сначала все-таки отрезал, вместо того чтобы отмерить.

Нужно иметь очень длинные руки, чтобы дотянуться до этой раковины

По крайней мере он попытался

«Я дам моему ребенку разрешение присутствовать на шоу талантов 1 марта 2018 года. Я знаю, что мероприятие многочасовое, и я уверена, что мой ребенок будет в школе в 5 вечера, чтобы участвовать».

«Сделала маску из куркумы, и теперь выгляжу как Барт Симпсон»

В конце концов, там же не написано «Не садиться»

«Хрупкое. Стеклянное зеркало».

Как не надо открывать бутылку вина

«Парень привез мне из путешествия баночку ракушек. Не знаю, как ему сказать, что нашла внутри шелуху от фисташек»

«Наверняка мама уверена, что ее телефон заряжается»

Лучше бы ей и дальше не знать правду

Тот момент, когда настолько влюблена, что путаешься во времени

«Этим утром сын решил приготовить для меня вафли»

Это его жизнь и его стыд

«„Это моя жизнь“. Джон Бови».

Кто-нибудь, расскажите ему, как работает эта штука у него в руке

Хочется верить, что нашему герою удалось отмыть духовку от пластмассы

Уметь читать грузчику вовсе не обязательно

«Не ставить друг на друга».

«Подарил подруге мыло. Она подумала, что это печенье, и откусила кусочек»

Возможно, они имели в виду омбре. Но это не точно

«Я взял такси, чтобы доехать домой. Вот же дурак!»

Возможно, это единственное место на парковке, где его машину не заденут тележками

Кто из героев подборки достоин занять первое место среди людей, наплевавших на инструкции? А может, с вами или с кем-то из ваших друзей случалось что-то еще более эпичное?