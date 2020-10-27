17 винтажных вещиц из косметичек наших бабушек, которые сейчас скупают задорого

Старинные флаконы из-под духов, пудреницы, тюбики для помады и даже тушь — это зачастую не только изящные вещицы, но и предметы, за которыми охотятся коллекционеры. Содержимое косметичек наших бабушек может быть настоящим сокровищем.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать антикварные безделушки, вдыхать старинные ароматы, читать об истории косметики и аукционных находках. Предлагаем вам разделить нашу страсть и присмотреться к самым интересным экземплярам, которые вполне могли заваляться и у вас в глубинах туалетного столика. А в бонусе вы найдете истории о сентиментальной ценности таких предметов.

Флаконы из-под духов

Любой коллекционер будет счастлив присоединить к своим сокровищам работы Рене Лалика. Во флаконы от французского мастера разливали ароматы около 60 парфюмерных фабрик, среди которых были такие легенды, как Coty и Guerlain. Изящные флакончики работы Лалика часто были с «сатиновым» эффектом или же сделаны из опалесцентного стекла. На известных аукционах цена на них сопоставима с ценой на вазы и другие шедевры гения.

Но дизайн одного из самых известных в мире флаконов — для аромата L’air Du Temps от Nina Ricci с двумя целующимися голубками на пробке — разработал не Рене Лалик, а его сын Марк. Учтите, что просто оригинальная бутылочка, даже без легендарных духов внутри, стоит около £ 1 000. А винтажные флаконы, выпущенные после 1950-х годов, обходятся коллекционерам не менее чем в £ 400.

Российская парфюмерная фабрика «Брокар и Ко» к работе над упаковкой для своих ароматов часто привлекала знаменитых художников. Так, флакон одеколона «Северный» создал Казимир Малевич. На производстве самых первых бутылочек не экономили: тут и сложный в производстве эффект кракле на самой бутылочке-айсберге с вогнутыми некоторыми гранями, и литая объемная фигурка медведя, и скрывающаяся под ним притертая вторая пробка. После революции вследствие все большего удешевления производства флакон преобразился до такой степени, что аромат стали называть «одеколон с бобром». Коллекционеры — как любители оригинальных флаконов, так и поклонники Малевича — готовы биться за оригинальную и слегка измененную бутылочку. А вот «Северный», выпущенный после 1950-х годов, интересует только парфманьяков.

Такой одеколон подарили моему деду на юбилей, но ему совсем не понравился аромат, и он долгое время просто стоял на трюмо как украшение. Жаль, флакон не пережил перипетий времени и погиб во время ремонта, но крышка с медведем до сих пор стоит у меня на рабочем столе. © Замечательный Парень / Яндекс.Дзен

Существует разница и между «изначальным» флаконом культового аромата «Красная Москва» и его последующими версиями. Бутылочка, придуманная штатным художником фабрики «Новая Заря» А. Евсеевым, с рельефной зубчатой аркой, так похожей на края кремлевской стены, и луковкой-пробкой, как и сама упаковка, со временем перетерпела серьезные изменения. И если первый вариант легко «уйдет» за € 200–250, то более поздние версии стоят гораздо дешевле.

Первые 1 500 экземпляров аромата Salvador Dali были сделаны из хрусталя, пронумерованы и лично подписаны великим художником. Вдохновением для мастера послужила его же картина «Явление лица Афродиты Книдской». Позднее туалетная вода была запущена в массовое производство и флаконы хотя и продолжали сохранять оригинальную форму, конечно же, были отштампованы на фабрике, а не сделаны вручную.

Изящными безделушками выглядят флаконы американской фирмы Avon. В 1965 году компания стала выпускать фигурные бутылочки самых разных форм. Начали они с башмачка, а затем появились фигурки девушек в старинных нарядах, животных, предметов обихода. Мужские одеколоны разливали во флаконы в форме машин разных марок, курительных трубок, бюстов президентов и даже кроссовок фирмы Adidas. Компания делала ставку на то, что духи и одеколоны будут покупать не только из-за аромата, но и чтобы потом использовать как детские игрушки или статуэтки. И хотя сейчас эти бутылочки в основном не стоят больших денег, среди них есть отдельные редкие экземпляры, цена на которые гораздо выше обычной. Все они перечислены в книге, которая называется «Энциклопедия коллекционера Avon».

Некоторые коллекционеры собирают флаконы, выпущенные в Чехословакии и Польше. Пусть они и не стоят больших денег, но часто оформлены так мило, что хочется украсить ими туалетный столик или хранить в косметичке.

У меня такой флакончик. Сделан из фарфора и имеет латунную позолоченную крышечку и деколь с цветочной росписью. Попадаются еще такой же формы стеклянные флакончики разных оттенков (синие, зеленые, молочные). Украшенные металлическими фигурными оплетками, напоминающими ажурную сеточку или замысловатые фигурные узоры. Также такие флаконы могут быть украшены «камушками» (ювелирными стеклышками) или эмалевыми металлическими накладками. Стоимость колеблется от ₽ 1 500 до ₽ 3 000 в зависимости от сохранности и редкости. © Блошка Барахольщица / Яндекс. Дзен

Футляры для косметики

Считается, что минодьер — футляр для женских мелочей, который можно носить с собой вместо вечерней сумочки, — изобрел в 1932 году Чарльз Апперс, один из основателей знаменитой ювелирной компании. Он увидел, как одна знакомая дама складывает в жестяную коробочку пудреницу и помаду, и решил выпускать небольшие изящно украшенные сумочки-косметички. От современных мидоньеров антикварные отличаются организацией внутреннего пространства. Это были не просто жесткие клатчи, а миниатюрные туалетные столики с зеркальцем и специальными отделениями для косметики и мелочей. Винтажные экземпляры минодьеров из ценных металлов, украшенные драгоценными камнями, теперь оцениваются в тысячи евро. Но коллекционеры не откажутся и от штучек попроще.

Это посеребренная косметичка начала 1920-х годов. Меньшая лунка слева предназначена для румян, большая — для пудры. Латунные отделения справа вмещают монетки 1 и 5 центов. © cecikierk / reddit

Святой Грааль коллекционеров — футляр для помады и пудры «Птица в руках», сделанный по проекту самого Сальвадора Дали. Это латунная птичка, покрытая настоящей позолотой. В ее головке спрятан тюбик помады, а крылья распахиваются, давая доступ к пудренице. Стоимость такой винтажной безделушки в хорошем состоянии может превышать £ 5 000.

Винтажные пудреницы

Долгие столетия макияж считался уделом дам полусвета. Приличная женщина могла пользоваться только средствами для «улучшения цвета лица» и ни в коем случае не на публике. Именно к этому периоду относятся тяжелые шкатулочки для пудры с легкомысленными пуховками. С полок магазина они сразу попадали на столики в спальнях и больше не покидали их пределов. Сам же чудесный порошок продавался в недолговечных картонных коробочках. Все изменилось в 20-х годах прошлого века. Именно тогда общество «разрешило» женщинам поправлять макияж на публике и появились первые карманные пудреницы. Они были небольшими по размеру, так как предназначались для крохотных сумочек, которые женщины берут с собой в театр, клуб или ресторан. Из материалов в фаворе были серебро, латунь, эмали. В некоторые коробочки кроме отделения для пудры была вмонтирована также музыкальная шкатулка.

Легендарный футляр «Летающая тарелка» от Kigu с позолоченным, похожим на кольца Сатурна «поясом», сапфирово-синей эмалью и созвездием звезд на крышке выпускался в 2 вариантах. У некоторых «тарелок», которые можно отличить по крошечному ключику сверху, был внутри музыкальный механизм, а у других нет. Поэтому простой экземпляр и продают за £ 300–400, а безделушка со шкатулкой обойдется в 2 раза дороже.

К середине прошлого века, после Второй мировой войны, желание женщин выглядеть хорошо и иметь красивые вещички невозможно было сдержать. Пудреницы стали ярче, гламурнее, заметнее. Глобусы, маски, птички, маленькие плюшевые мишки — чем ярче и остроумнее дизайн, тем более желанным он был тогда да и остается сейчас. Так, пудреница — телефонный диск от Эльзы Скиапарелли (к ее созданию, кстати, тоже приложил руку Дали) может обойтись коллекционеру в £ 200–300 в зависимости от состояния вещицы.

Помада

Историки моды до сих пор спорят о том, когда появился первый тюбик для помады и кем он был изобретен. Во всяком случае точно известно, что вплоть до 1923 года, когда был изобретен механизм, позволяющий выкручивать помаду, глянцевый столбик выдвигался из гильзы при помощи специального рычажка. Именно последний является отличительной чертой всех по-настоящему антикварных помад.

В 1950-х годах компания Revlon в сотрудничестве со знаменитыми ювелирами Van Cleef & Arpels выпустила на рынок коллекцию сменных футляров для помад Futurama. Коллекционеры винтажных вещиц для макияжа мечтают иметь хотя бы один такой, а лучше собрать их все. И их совсем не смущает цена, которая стартует от £ 100.

Антикварная тушь

И среди туши есть свои коллекционные звезды. В первую очередь это крохотная коробочка с тушью Maybelline. В 1932 году, когда она появилась на рынке, бумажный футлярчик с брусочком и кисточкой внутри стоил всего 10 центов. Сегодня вам заплатят за него не менее £ 50.

Но настоящее сокровище — первая автоматическая тушь от Helena Rubinstein — Mascara Matic. За этот небольшой тюбик, похожий на тонкую золотистую ручку, люди готовы выложить и £ 3 000.

Бонус № 1

У моей прабабушки было несколько пудрениц периода ар-деко, но большинство из них было утеряно во время гражданской или Второй мировой войны, несколько конфисковало правительство как «напоминание о капитализме». В 80-х годах прошлого века их осталось всего несколько штук. В тот момент они казались ненужными, поскольку стали ежедневным напоминанием обо всех проблемах, которые пережила семья. Моя мама спасла одну, но не могла вспомнить, куда ее засунула. Наконец почти через 100 лет после того, как пудреница увидела свет, она нашла ее! Сейчас я даже не осмеливаюсь почистить безделушку, ведь для меня она обладает огромной сентиментальной ценностью. © TheGoldenSmartie / Reddit

Бонус № 2

Несколько недель назад я опубликовала в Facebook статус, в котором говорилось, что хочу винтажную пудру. В мой день рождения папа бросил эту коробку на кухонный стол и нервно сказал: «Надеюсь, тебе понравится. Мне это кажется чем-то бесполезным и ненужным, но ты писала об этом в Facebook, поэтому я нашел то, что мог. Выбери, что тебе нравится больше всего, и выброси остальное. Или я не знаю...»

В коробке лежало вот это вот все.

Меня невероятно тронул жест отца. Он потратил много времени на поиски. По словам мачехи, даже в отпуске он не расставался с телефоном, чтобы следить за своими ставками на интернет-аукционах на эти вещички. © BuyMeLotsOfDiamonds / Reddit © BuyMeLotsOfDiamonds / imgur