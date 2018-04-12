15 снимков, после которых у вас будет только один вопрос: «Что тут вообще происходит?!»

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Иногда объяснить те или иные поступки людей не получается никак. Не верите? Тогда попробуйте понять, что происходит на этих снимках. И нам заодно расскажите в комментариях.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые невероятные фотографии, после которых остается больше вопросов, чем ответов.

Лучшая кампания против курения

Сапер, уровень — бог

Может, это и забавно, но у меня был почти инфаркт

Эта утренняя поездка в метро взбодрит покруче кофе

Мы бы многое отдали, чтобы узнать предысторию

Спасибо, что не таксофон

Как это теперь развидеть?!

Пингвиненок из моих кошмаров

А почему бы и нет?

Я дизайнер, я так вижу

Номинация за самый странный косплей

Наша фантазия отказывается представлять, как это действует

Примерно так я себя чувствую, когда у меня дедлайн, а я решил передохнуть

Когда фраза «положили ручки на пол» воспринимается буквально

Того, кто подошел познакомиться с этой «красоткой», ждал большой сюрприз

Вам удалось расшифровать смысл этих картинок? Поделитесь с нами вашими идеями, потому что мы уже сломали голову над этими странностями.