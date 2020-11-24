17 покупателей, которые ходят в магазин, чтобы испортить себе карму

Даже простой поход в магазин порой превращается в испытание, ведь там, где собирается много людей, велик риск того, что кто-то наступит на ногу или заденет рюкзаком. Бывают и такие покупатели, которые иногда по наивности, иногда в шутку, а может, из-за дурного характера оставляют товар где попало, занимают весь проход в магазине или разыгрывают других гостей и продавцов.

Редакция AdMe.ru прочитала посты пользователей сети, которые отправились за покупками, а нашли целое приключение.

1. «Нашла пару мышек в сыре»

2. «Я танцевал перед камерой видеонаблюдения. Подошел мужчина и молча протянул это»

3. «Нашла это послание от покупателей»

Кого они пытались призвать? © drguy750 / Reddit

4. «Покупатель: „А вы точно тут работаете?“»

5. «На 35-й день они приняли меня к себе и стали общаться на равных, как с одним из своих собратьев»

6. «Как вам этот динамик, который покупатель вернул вчера в магазин?»

7. «Он сделал мою ночь»

8. «Сегодня в магазин пожаловал особенный гость. Да пребудет с нами сила»

9. Снова в школу

10. Чей-то ребенок против пластикового банана из магазина с товарами для дома

11. «Зашел в отдел подарков на Валентинов день и увидел там побоище»

12. Наверное, кто-то никак не мог найти нужный товар

13. Люди, которые делают это

14. «Кто-то уже несколько месяцев приклеивает на товары глаза»

15. «Когда коллега рассказал, я не поверил»

16. Где же еще быть малышу Йоде?

17. 70%-е скидки