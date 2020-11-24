17 покупателей, которые ходят в магазин, чтобы испортить себе карму
Даже простой поход в магазин порой превращается в испытание, ведь там, где собирается много людей, велик риск того, что кто-то наступит на ногу или заденет рюкзаком. Бывают и такие покупатели, которые иногда по наивности, иногда в шутку, а может, из-за дурного характера оставляют товар где попало, занимают весь проход в магазине или разыгрывают других гостей и продавцов.
Редакция AdMe.ru прочитала посты пользователей сети, которые отправились за покупками, а нашли целое приключение.
1. «Нашла пару мышек в сыре»
2. «Я танцевал перед камерой видеонаблюдения. Подошел мужчина и молча протянул это»
3. «Нашла это послание от покупателей»
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Кого они пытались призвать? © drguy750 / Reddit
4. «Покупатель: „А вы точно тут работаете?“»
5. «На 35-й день они приняли меня к себе и стали общаться на равных, как с одним из своих собратьев»
6. «Как вам этот динамик, который покупатель вернул вчера в магазин?»
7. «Он сделал мою ночь»
8. «Сегодня в магазин пожаловал особенный гость. Да пребудет с нами сила»
9. Снова в школу
10. Чей-то ребенок против пластикового банана из магазина с товарами для дома
11. «Зашел в отдел подарков на Валентинов день и увидел там побоище»
12. Наверное, кто-то никак не мог найти нужный товар
13. Люди, которые делают это
14. «Кто-то уже несколько месяцев приклеивает на товары глаза»
15. «Когда коллега рассказал, я не поверил»
16. Где же еще быть малышу Йоде?
17. 70%-е скидки
А как вы считаете, какие правила этикета важно соблюдать в магазине?
Фото на превью Stone057 / Reddit