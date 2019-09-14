17 неожиданных находок, предназначение которых было раскрыто лишь благодаря интернет-экспертам

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От природы человек наделен удивительным свойством: его ум критичен. Это значит, что, видя какую-то вещь, мы инстинктивно начинаем анализировать предмет и его назначение. Разбираем ли бабушкины шкафы, чулан загородного дома, получаем ли фото со своего дрона — мы повсеместно можем столкнуться с удивительными штуками, которые не можем объяснить, но чудеса XXI века нам в этом помогают: сделал фото — обратись к интернет-сообществу за разъяснениями.

Мы в AdMe.ru с интересом посмотрели, с какими странными предметами сталкивались пользователи сети в своей жизни.

1. «Я ветеринар. Нащупал какое-то уплотнение при осмотре кошки и сделал рентгенограмму. Эта штука металлическая. На кости нет следов от удара»

Ответ: Это пуля дозвукового патрона 22-го калибра. Учитывая степень деформации и отсутствие повреждений костей, она, скорее всего, прошла через что-то, прежде чем попасть в кошку.

2. «Нашел это на картах Apple. Что-то лежит на крыше моего гаража на работе»

Ответ: Это кран-паук, который используют для подъема грузов на крыши. Вероятно, он просто накрыт брезентом.

3. «Мой отец нашел это среди своего хлама, мы думаем, что это консервный нож, но сомневаемся»

Ответ: Это открывашка для напитков в жестяной банке. Нужно пробить отверстие в крышке с одной стороны и еще одно с противоположной, чтобы содержимое беспрепятственно выливалось: одно отверстие служит для забора воздуха, другое — для вытекания жидкости.

4. «Эти странные поля находятся к северу от аэропорта Сакраменто. Умираю от желания узнать, для чего они нужны»

Ответ: Это искусственно созданные болота для ястребов, журавлей, цапель и т. д. Также могут использоваться для полива полей.

5. «Нашли в гараже 3 банки с какими-то цветными брусками, внутри которых свернутая кольцом пружина. Легкоплавкие, жироподобное вещество остается на руках. Красятся, не горят, но сильно коптят, без запаха»

Ответ: Заправка для лава-лампы. Пружинка лежит на дне и нагревается от лампочки, парафин плавает в воде.

6. «Мой пациент нашел под кроватью. Что это такое? Может, сжечь к чертям?»

Ответ: Dysdera crocata, вид пуков, который питается мокрицами. Этот точно мертвый, половины нет.

7. «Сегодня дети принесли из бассейна непонятную штуку. Я, конечно, сказал, что это яйцо Чужого и пусть пишут завещание, но самому интересно»

Ответ: Это желатиновая капсула, в них продают витамины в масляном растворе и лекарства. Когда она попадает в воду, становится мягкой, липкой и разбухает.

8. «Для чего такая сковорода?»

Ответ: Это раклеты для раклетницы.

9. «Выглядит подозрительно. Имеет несколько сменных наконечников разного размера. Для чего эта штука?»

Ответ: Это набор для создания снеговика: нос, глаза, рот и пуговицы.

10. «Для чего они нужны? Расположены на территории больницы»

Ответ: Это аварийный душ, он монтируется к потолку, полу, стене, порой имеет вид душевой кабины. Используется при попадании на кожу человека химических веществ, при ЧП или неудачных лабораторных исследованиях.

11. «Моя коллега нашла эту штуку в напитке из KFC»

Ответ: Это насадка от автомата с содовой.

12. «Эти штуки разбросаны по горам Норвегии. Что это такое? Ящики с припасами?»

Ответ: В этих «шкафах» в начале ХХ века люди хранили компост и что-то наподобие земли и песка, который рассыпали на снег. Он быстрее таял, и было легче расчищать дороги. Сейчас эти лачуги красуются в качестве туристической достопримечательности.

13. «Найдено в квартире моей бабушки. Это обезвреженная бомба или что-то типа того?»

Ответ: Это 81-мм снаряд миномета времен Второй мировой войны. На нем нет взрывателя, значит, скорее всего, этот снаряд инертный. Но если вы заглянете в носик снаряда и обнаружите там пластичный, несколько вонючий коричневатый материал, ОНА ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧЕЙ!

14. «Что это за большая лунка, которая обычно находится на упаковках молока?»

Ответ: Это лунка для снижения давления. Когда вы уроните его, лунка выпятится наружу, уменьшив давление в упаковке, и она не взорвется. Также является «индикатором» скисшего молока и позволяет отсрочить взрыв такого молока в вашем холодильнике.

15. «Что это за знак?»

Ответ: Этот знак запрещает подходить к фламинго и пугать их — некоторые люди делают это, чтобы сфотографировать их в полете.

16. «Нашел это на пляже в Nags Head (Северная Каролина). Эти штуки постоянно выбрасывает на берег, они по всему пляжу, оно дергается и немного двигается. Есть идеи, что это?»

Ответ: это моллюск, называется морской ангел.

17. «Что это? Нашел эту штуку возле тостера. Только не говорите, что это от какого-нибудь таракана!»

Ответ: «Черт, чувак, это очень похоже на погремушку с хвоста гремучей змеи...» И это действительно оказалась она.

Расскажите, с какими необычными предметами сталкивались вы? Нашли ли вы им правильное применение (ну или хотя бы приемлемое)?