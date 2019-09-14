17 мощных фотографий, которые точным ударом попадают прямо в сердце
Все мы любим смотреть разные фото и картинки в интернете. Одни нас умиляют, другие вызывают негодование или дикий хохот. Но есть снимки, которые буквально заставляют нас поставить жизнь на короткую паузу и вспомнить о самом важном и ценном, что в ней есть, откинув мишуру в сторону.
В эту подборку AdMe.ru вошли кадры, которые буквально задевают за живое. Убедитесь в этом сами.
«Вчера мой папа впервые встретился с моим сыном. Я никогда не видел отца таким счастливым»
Невеста пришла в свадебном платье в хоспис, чтобы увидеть свою 102-летнюю бабушку
«Сидел в аэропорту и услышал, как кто-то тихо читает по ролям. Мужчина читал „Властелина колец“ своим детям, и это напомнило мне о маме. Надеюсь, когда-нибудь я стану таким же родителем»
Парень позирует на вручении дипломов с картонной фигурой своей мамы. Она обещала ему, что придет на его выпускной, но умерла от пневмонии за год до этого
«Жена изменила мне и подала на развод. Я отдал ей все: счета, дом. Все, что я хотел, — это 4 наших собак. Оно того стоит. Я бы не поменял их ни на что»
«Мой дедушка за несколько часов до смерти улыбнулся своему новорожденному правнуку»
«Отец был госпитализирован с осложнениями после лечения рака. Мама находится в центре химиотерапии, ей нельзя его навещать. Сегодня доктор разрешил им встретиться во дворе»
«Мой папа впервые увидел мою младшую сестренку в свадебном платье. Обычно он крутой парень. Мы все были очень растроганы»
«Я потерял почти все, когда меня отдали в приемную семью. Найти эту кассету так много значит для меня»
«3-й день рождения Чейза. 02.07.96».
«Мой папа: „Теперь я знаю, почему я все еще жив. Бог хотел, чтобы я встретил моего первого прапраправнука!“»
Офицер К-9 простился со своим напарником — псом по кличке Кредо, который погиб при исполнении
«Готовимся к бою за жизнь»
«Что может быть лучше, чем это! Знакомьтесь, моя дочь Фиона»
«Каждый день моя мама и наши собаки ждут на крыльце, когда папа вернется домой»
«После 10-летней битвы за опеку я получил полные права на детей. Для парней, переживающих то же самое: не теряйте надежды и никогда не прекращайте бороться»
«Наш сын теперь официально считается выжившим после рака»
«Я выиграл».
Малышка впервые смогла увидеть свою маму
Было сложно сдерживать слезы, создавая эту подборку, — настолько трогательные истории стоят за этими фото и видео. Какая из них нашла самый мощный отклик в вашей душе?
Фото на превью tripdiesel91 / Reddit