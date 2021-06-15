17 историй с таким мощным финалом, что киноделам остается только локти кусать от зависти

Крутой сюжетный твист часто бывает главным секретом успеха фильмов. Но жизнь еще тот сценарист, и порой она подкидывает такие развязки историй, что челюсть отвисает.

Мы в AdMe.ru считаем, что жизни давно уже пора дать «Оскар» за сценарии. И вот вам 15 причин почему.

Я слепой. Вчера пошел за покупками. Торговый центр, в котором я обычно закупаюсь, находится через дорогу. Стою я перед переходом, жду, пока загорится зеленый. Слышу, что машины уже остановились, а сигнал все не звучит. Рядом на остановке стоит парень. Я решил обратиться к нему. Далее диалог:

Я: «Подскажите пожалуйста, каким цветом сейчас светофор горит?»

Парень: «Зеленый. Вам помочь?»

Я: «Да, переведите, пожалуйста».

Парень: «Green...» © EDYS / Pikabu

Я: «Подскажите пожалуйста, каким цветом сейчас светофор горит?» Парень: «Зеленый. Вам помочь?» Я: «Да, переведите, пожалуйста». Парень: «Green...» © EDYS / Pikabu Есть у меня знакомый, уже лет 15 женат на одной женщине. У нее есть сын от первого брака, и он женился на этих выходных. Мой знакомый за неделю до свадьбы отпросился с работы, помогал с организацией свадьбы, ездил договаривался, разруливал проблемы, помог деньгами. Встречаю его сегодня, спрашиваю, как прошло.

— Понятия не имею, меня не пригласили.

— ???

— Пасынок сказал, что я для него никто. © Vozmezdied / Pikabu

— Понятия не имею, меня не пригласили. — ??? — Пасынок сказал, что я для него никто. © Vozmezdied / Pikabu Лет 20 назад поехали с друзьями в другой город. Очень мне тогда есть захотелось. А рядом ни палаток со съестным, ни магазинчиков. Вдруг вижу, толпится народ вокруг женщины, а та раскладывает на продажу много пирожков и бутербродов. Втиснулась я к ней поближе и начала выбирать, с чем мне пирожок купить. Продавец-раскладчик поднимает глаза на меня:

— Вам чего?

— Да я еще не решила. А с чем у вас пирожки?

Смотрю, другие покупатели все повернулись и недобро так глядят на меня. Один из них:

— Мы группа. Не мешайте нам обедать, пожалуйста. © ImperiaMakarova / Pikabu

Рассказал знакомый сегодня. В далекие времена на одной пилораме попала стружка мужику в глаз. Пришел в медпункт. Там фельдшер молодая, новенькая. Промыла, вытащила стружку, снова промыла и повязку наложила. «Все, — говорит, — идите домой, сегодня освобождение от работы выпишу». А мужик (в почтенном возрасте дядька уже) отвечает:

— Да как же я пойду-то, дочка? Ты ведь мне глаз замотала.

— А второй для чего?

— А во второй еще 5 лет назад стружка попала. © loki2803 / Pikabu

— Да как же я пойду-то, дочка? Ты ведь мне глаз замотала. — А второй для чего? — А во второй еще 5 лет назад стружка попала. © loki2803 / Pikabu Как-то раз пришла к гинекологу, а у нее кресло стоит напротив окна. Она мне такая: «Садитесь». Я смотрю на это кресло, потом на окно, а за окном стройка. И прямо напротив окна балкон, и там стоят рабочие. Гинеколог мне нервно так: «Ой, да им все равно». © LILU1504 / Pikabu

Парень из агентства недвижимости, который передавал мне ключи, обмолвился, что на самом деле он актер, а вся эта мишура с квартирами — это чисто для души. Я мысленно поржал. Сегодня решил загуглить его. Короче, он в актерском составе приквела «Игры престолов». И играл с Рэдклиффом в «Пушках Акимбо». Я больше никогда не буду смеяться над таксистами с бизнесом. © alta1r / Twitter

Из заявления: «Сообщаю вам, что визит вашего „мастера“ Василия для ремонта окон закончился ничем. Он просто навалился изо всех сил на ручки и закрыл окна, заявив, что так и надо». © Unknown author / Bash.im

Зашел в магазин купить батарейки. Позади меня шел мужчина. Мы сначала оба пошли направо, а потом он свернул к закускам. Внезапно я услышал, что в его сторону побежали люди. Я обернулся и увидел этого мужчину, без рубашки, рвущего пакетики с арахисом и подбрасывающего их в воздух. С ним двое сотрудников магазина, пытающихся его усмирить. Когда они наконец-то его скрутили, он закричал: «Я ни о чем не жалею!» © LookSuspicious / Reddit

Первый вопрос на собеседовании: «Погодите, а разве вы не тот парень, который должен мне $ 1 000?» Через 3 самые длинные секунды в моей жизни я понял, что он пошутил, но этот парень все равно застал меня врасплох. © maleorderbride / Reddit

Ребенок у меня обожает «Человека-паука», сегодня заставил читать ему комиксы вслух. Дочитала. Он мне жалобным голоском: «А ты не все сказала!» Я ему говорю: «Да нет, все, страница закончилась». Он: «Ну надо как папа. Ты не сказала, что они тупые!» Папа точно получит сегодня. © Unknown author / Bash.im

Мой друг сбежал с друзьями в поездку за город, несмотря на то, что родители ему запретили. Компания ехала на мотоциклах, и на выезде из города друг внезапно столкнулся с другим байком. Он врезался в своего отца. © fuj-ii / Reddit

Бабушка сегодня поставила в каждой комнате по миске с водой и стала ждать. Я спросил зачем. Оказывается, в какой миске вода закончится быстрее, в той комнате и прячется ее кошка. © Unknown author / Bash.im

Везу тещу на дачу. Она спереди, сзади едет сын 10 лет. Я люблю ехать с окнами нараспашку, но теще «дует», потому окна закрыты. Потом пришлось отключить и кондиционер, так как он тоже дует. Едем, маринуемся, и тут теща опять: «Мне дует! Ты выключил кондиционер?» Я уже начинаю звереть, и тут взгляд падает на сына: он сидит сзади и дует теще в шею. Кажется, тролль растет. © Unknown author / Bash.im

Сегодня утром полчаса искала колготки, не нашла. Плюнула, натянула штаны и помчалась на работу. По дороге на меня странно косились люди, но в силу своей тщеславности я решила, что просто хорошо выгляжу. Ага. Когда на работе весь день меня сопровождал сдавленный ржач за спиной, до меня наконец дошло, что что-то не так. Оказалось, что я натянула штаны вместе с пропавшими колготками, один носок которых трогательно свисал из-за пояса чуть ниже попы, застенчиво посверкивая замазанной красным лаком дыркой на большом пальце, второй же скорбно выглядывал из-под штанины снизу. © «Подслушано» / Ideer

Девушка была на корпоративе, а я гулял с друзьями. Она вернулась раньше. Я пришел домой в 3. Захожу, а в прихожей стоят ботинки 45-го размера. Много мыслей было. Взял клюшку, осторожно прошел в спальню. Спит моя маленькая. В шкафу никого. Оказалось, сломала каблук, и добрый дядя дал ботинки, которые возил в багажнике. По крайней мере, я поверил. © «Подслушано» / Ideer

Купила рубашку-боди. Удобно, хорошо. Заправлять не надо постоянно. Натянула сверху свитер, холодно было. Решила посреди пары сходить в туалет. Возвращаюсь — вся группа ржет. Крик лучшего друга: «Спаси меня, мой Супермен!» И тут я поняла... Сонная я застегнула рубашку поверх джинсов. Картина: бордовый свитер, голубые джинсы и белые труселя сверху. © «Подслушано» / Ideer

У меня украли мой квадроцикл много лет назад, и тот, кто его заграбастал, попытался продать его моему отцу. Он не знал, что мы семья. © b400k513 / Reddit